Суд увеличил залог для подозреваемого в убийстве экс-министра Кожары до 14 миллионов

Киевский апелляционный суд 11 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры и установил меру пресечения для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве человека, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14,08 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, после этого Кожара был взят под стражу в зале суда, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в марте Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14,08 млн грн бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Однако в мае суд удовлетворил ходатайство защиты Кожары и уменьшил залог для него с 14 млн до 2,1 млн грн, после чего эти средства были внесены и подозреваемый вышел на свободу.

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Однако затем экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров. 25 марта сотрудники Нацполиции задержали по подозрению в убийстве бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, хотя сначала о своей виновности в убийстве заявляла его жена.