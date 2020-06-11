Золотовалютные резервы на конец года превысят $27 миллиардов, – НБУ

Международные резервы Украины к концу 2020 года могут превысить заложенный в апрельском прогнозе Национального банка (НБУ) уровень $27,2 млрд.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Уже сегодня после получения первого транша от МВФ международные резервы превысят $27 млрд. И, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу на конец года мы получим международные резервы сверх этой суммы, то есть они станут большими, чем до кризиса", – сказал глава НБУ.

В пресс-службе Нацбанка уточнили, что соответствующий прогноз является текущим предположением, напомнив, что новый макроэкономический прогноз центробанк представит в июле, передает Интерфакс-Украина.

"Наверное, сказать, какими будут дальнейшие шаги, сегодня трудно – неопределенность слишком высока. Еще в апреле, скажем, мы даже не прогнозировали снижение учетной ставки ниже 7% в этом году, а сегодня уже снизили ее до рекордного уровня в 6%", – напомнили в НБУ.

Как сообщалось, по предварительным данным НБУ, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

В то же время МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.