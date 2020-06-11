Детские лагеря могут не возобновить работу до конца лета, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сомневается в целесообразности открытия детских оздоровительных лагерей в летнем сезоне 2020 года, но правительство будет ожидать заключений Минздрава.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней работы правительства под его руководством, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моя личная позиция как отца, как гражданина Украины: у меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году. Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования. И если они смогут убедить, в том числе Кабмин, возможно, мы пойдем на это", – сказал премьер.

Вместе с тем Шмыгать отметил что с большой настороженностью относится к возможности открытия детских лагерей в ближайший месяц, пока "как минимум мы не увидим дальнейшего развития эпидемии в Украине".

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Премьер уточнил, что Минздрав должен представить свои заключения в течение трех рабочих дней.

"Вчера Минздраву такое поручение было дано, значит, завтра до конца дня или в понедельник увидим, какие там будут расчеты и будем принимать решения. В случае необходимости мы их озвучим", – добавил глава правительства.