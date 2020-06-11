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Шмыгаль надеется на возобновление роста экономики с третьего квартала

Шмыгаль надеется на возобновление роста экономики с третьего квартала

Кабинет министров ожидает возобновления роста экономики с третьего квартала 2020 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней работы правительства под его руководством, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы сходятся. Мы ожидаем с третьего квартала роста экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", – сказал премьер.

В то же время Шмыгаль назвал экономическую ситуацию сложной, однако, по его словам, правительство не предполагает неожиданностей, которые спровоцируют провал экономики.

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Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Однако уже в конце мая НБУ допустил более глубокое падение ВВП Украины в 2020 году – до 6-7%.

В свою очередь в начале июня Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.

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Топ коментарі
+3
Якого тисячиліття ? Дебіл...Рост економіки...При вашої владі кукурудза у полі в"яне і "слышен звук балалайки" замість солов"їнної мови !
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11.06.2020 19:56
+3
Все возможно,если для роста экономики отменить все дебилореформы, с финансовым наказанием всех к ним причастных. Т.е привести всю законодательную базу к нормам Конститукции Украины.Упразднить паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами" в энергетике(эл.энергия и газ),введенных антиконституционными (ст13) "рознично-рыночными" законами 2018г,вернуть гос.регуляцию балансов, поставить "альтернативно-зеленых" негодяев в равные условия с традиционными генерациями (Аэс,Гэс и ТЭЦ) .Отменить преступные законы №№417,1565 в ЖКХ,нарушающие по 10 статей Конституции ,или привести их в соответствие Основному Закону Украины,отменить "Управляйки" и ОСББ(зиц-председателей Фунтов ) при них.по сути преступного сообщества,по доведению Многоэтажных домов до банкротства,через установку общедомовых приборов учета.,Разогнать паразитов-бездельников АО,ООО и наглядовые рады за развалом "Укрзализницы",обеспечить заказами локомотивостроительные заводы. Если отменить антиконституционные (ст13,14,16) законы о продаже земли,запретить производство ГМО,от слова совсем. Виновных в отравлении Каховского вдхрн. и 2400 мертвых водоемов- обязать восстановить их за свой счет до приемлемой экологической обстановки вокруг них.... Ставка рефинансирования-2%,как везде в мире.. Отбить лапы у всех желающих развалить угольную отрасль-золотой фонд экономики.. Разогнать всех "троянских коней", тормозящих развитие внутреннего сектора экономики в угоду конкурентам и лже-"инвесторам". И все. У нас все возможно,все для этого имеется. Цели определены,задачи поставлены-за работу товарищи. (Т,Г,ШЕВЧЕНКО) P/S. Если даже президент США спасая экономику вводит элементы планового регулирования,то мы и подавно можем быстро восстановить все разрушенное "дебилореформами" и наполнить бюджет..Всем добра.
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12.06.2020 02:33
+3
Где 500тыс. рабочих мест,фуфломёт?
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12.06.2020 02:55
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Ага, надейся и жди, вся жизнь впереди!
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11.06.2020 18:45 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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11.06.2020 19:01 Відповісти
Якого тисячиліття ? Дебіл...Рост економіки...При вашої владі кукурудза у полі в"яне і "слышен звук балалайки" замість солов"їнної мови !
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11.06.2020 19:56 Відповісти
сильное заявление ...
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11.06.2020 20:05 Відповісти
Ну да, нужно выполнять план по росту на 40% ВВП. Начнём с третьего квартала, как раз арбузы созреют - и народ начнёт увеличивать потребление этой ягоды на морях. Вот и поднимется экономика. Это - по Шмыгалю. Главное - засрать народу мозги своим неоправданным оптимизмом, а потом отбрешимся.
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11.06.2020 21:43 Відповісти
Отож. Главное уверенно пообещать, что с 3 квартала все пойдет на поправку, чтобы надеялись и не снесли их. Ну он же не может просто в глаза брехать, правда? А потом с этими обещаниями будет как и со всеми остальными, насчет техже 40%, посадок по весне, езды на велосипеде, конца различных эпох и бла-бла-бла бла-бла-бла. Брехня - любимый инструмент зе!лёной плесени.
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12.06.2020 08:52 Відповісти
Надежды юношей питают.
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11.06.2020 23:28 Відповісти
Это влажные, липкие мечты, а не надежды. Надежда хоть на чем-то основывается.
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12.06.2020 01:04 Відповісти
Вообщето это не мечты и не надежды, а просто уринотерапия в глаза. Плесень много чего обещала и где оно? Верить можно, если раньше выполнялось, что было обещано, но это не про плесень. Верить брехунам, лгущим прямо с начала президентской компании и доселе, это что еще та упоротость.
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12.06.2020 08:56 Відповісти
Все возможно,если для роста экономики отменить все дебилореформы, с финансовым наказанием всех к ним причастных. Т.е привести всю законодательную базу к нормам Конститукции Украины.Упразднить паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами" в энергетике(эл.энергия и газ),введенных антиконституционными (ст13) "рознично-рыночными" законами 2018г,вернуть гос.регуляцию балансов, поставить "альтернативно-зеленых" негодяев в равные условия с традиционными генерациями (Аэс,Гэс и ТЭЦ) .Отменить преступные законы №№417,1565 в ЖКХ,нарушающие по 10 статей Конституции ,или привести их в соответствие Основному Закону Украины,отменить "Управляйки" и ОСББ(зиц-председателей Фунтов ) при них.по сути преступного сообщества,по доведению Многоэтажных домов до банкротства,через установку общедомовых приборов учета.,Разогнать паразитов-бездельников АО,ООО и наглядовые рады за развалом "Укрзализницы",обеспечить заказами локомотивостроительные заводы. Если отменить антиконституционные (ст13,14,16) законы о продаже земли,запретить производство ГМО,от слова совсем. Виновных в отравлении Каховского вдхрн. и 2400 мертвых водоемов- обязать восстановить их за свой счет до приемлемой экологической обстановки вокруг них.... Ставка рефинансирования-2%,как везде в мире.. Отбить лапы у всех желающих развалить угольную отрасль-золотой фонд экономики.. Разогнать всех "троянских коней", тормозящих развитие внутреннего сектора экономики в угоду конкурентам и лже-"инвесторам". И все. У нас все возможно,все для этого имеется. Цели определены,задачи поставлены-за работу товарищи. (Т,Г,ШЕВЧЕНКО) P/S. Если даже президент США спасая экономику вводит элементы планового регулирования,то мы и подавно можем быстро восстановить все разрушенное "дебилореформами" и наполнить бюджет..Всем добра.
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12.06.2020 02:33 Відповісти
Где 500тыс. рабочих мест,фуфломёт?
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12.06.2020 02:55 Відповісти
Там же где и 40% рост и другое бла-бла-бла зе!леной наволочи. И пакращення с 3-го квартала там же будет. Удобный срок просто: и не близко, бо нужно оттянуть протесты, и достаточно далеко, чтоб запудрить мозги этой очередной заманухой и оттянуть время. А 3-й квартал он такой: чтоб увидеть итоги нужно дождаться его конца, а там, отсутствие пакрашення еще на какоето бедствие спихнут, может корона опять разбушуется... Вобщем, кто был способен, тот уже все с этими малоросами, полудурками, ворами и предателями понял.
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12.06.2020 09:03 Відповісти
по сути шмыгаль человек охметова, следовательно он с охметовым расчитывает,
что изголодавшееся за карантин быдло ринется работать на охметова за гроши
это всё, что надо знать о зеленском и его хозяине - охметове
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12.06.2020 13:05 Відповісти
дурень думкою багатіє
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12.06.2020 13:03 Відповісти
Пока 95 квартал у власти, роста экономики в 3 квартале мы не увидим.
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12.06.2020 15:02 Відповісти

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