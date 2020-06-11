Украина возобновила импорт дизтоплива из Израиля, – СМИ

Танкер Zagara в начале июня выгрузил в порту Николаев 30 тыс. тонн дизтоплива производства НПЗ Хайфа (Израиль).

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.

Поставщиком ресурса выступил трейдер Coral Energy. На текущей неделе начались отгрузки этого топлива с резервуаров николаевского терминала.

По данным трейдеров, в мелкооптовом сегменте этот ресурс 11 июня предлагался по 14,90 грн/л.

Как отмечает издание, это первая за более чем полгода поставка израильского дизтоплива на украинский рынок. Последний раз топливо с НПЗ Хайфа поступало в порт "Пивденный" в сентябре 2019 года для Wexler Group, уточнили в "Консалтинговой группе А-95".

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Напомним, в порту Николаева функционирует нефтеперевалочный терминал ЧП "Глобал-Инвест", его оператором выступает "Ойл Трансшипмент". В 2019 году через этот порт было импортировано 98 тыс. тонн дизтоплива, 29 тыс. тонн авиакеросина и 5 тыс. тонн бензина. Он стал третьим крупнейшим портом по объему импорта нефтепродуктов в 2019 году.