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Ахметов (1594) Зеленський (2443) Коломойський (1767) Буславець Ольга (78)

Зеленский прокомментировал заявления о работе главы Минэнерго в интересах Ахметова

Зеленский прокомментировал заявления о работе главы Минэнерго в интересах Ахметова

Президент Владимир Зеленский не располагает доказательствами того, что исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец действует в интересах олигарха Рината Ахметова.

Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской правде, передает БизнесЦензор.

"Мы назначили Буславец потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса лично", – сказал президент.

"У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", – добавил Зеленский.

При этом президент пояснил лояльное отношение телеканалов Ахметова их профессионализмом.

"У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым", – подчеркнул Зеленский.

В то же время он рассказал, что иногда общается с другим крупнейшим олигархом Игорем Коломойским.

"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 16 апреля назначил первым заместителем министра и временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта, однако тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса.

Перед голосованием депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус заявил, что не будет поддерживать назначение Буславец министром, поскольку он руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".

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Топ коментарі
+17
Что за нелепые отмазки, что нету доказательств. Вон по Ермаку видеозаписи есть и что? Ермак - друг, а тот кто их предоставил назван аферистом. Так что хватит нести этот бред про доказательства.
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11.06.2020 17:06
+12
Впервые в истории страны вывели из эксплуотации 50% блоков атомных электростанций, платят самый высокий тариф за зеленую энергетику. И какие еще доказательства нужны этому дебилу?
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11.06.2020 18:27
+11
Закос "під лоха".
Збирається усю каденцію клеїти дурня, доки бєні і рінати розкрадають країну.
Треба прибирати цього клоуна.
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11.06.2020 17:41
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Что за нелепые отмазки, что нету доказательств. Вон по Ермаку видеозаписи есть и что? Ермак - друг, а тот кто их предоставил назван аферистом. Так что хватит нести этот бред про доказательства.
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11.06.2020 17:06 Відповісти
Ахметов сказал зеленском что ето неправда и зеленски поверил )
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11.06.2020 19:38 Відповісти
Закос "під лоха".
Збирається усю каденцію клеїти дурня, доки бєні і рінати розкрадають країну.
Треба прибирати цього клоуна.
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11.06.2020 17:41 Відповісти
та він лох і є, а точніше маріонетка. Давайтие називати речі своїми іменами - ЗЕЛЕНА ГИДОТНА МАРІОНЕТКА.
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11.06.2020 20:48 Відповісти
Он нас что за идиотов всех держит И это президент страны
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11.06.2020 17:51 Відповісти
Тут то ослик прав,правду сказал - эта стерва старается услужить многим олигархам а не одному ахмеТову.Скоро все это увидим в платежках.
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11.06.2020 22:20 Відповісти
Впервые в истории страны вывели из эксплуотации 50% блоков атомных электростанций, платят самый высокий тариф за зеленую энергетику. И какие еще доказательства нужны этому дебилу?
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11.06.2020 18:27 Відповісти
Зелені тарифи приймалися за попередників під інвестиційні проекти. При чому на довгий строк - 10-15 років, здається.
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11.06.2020 20:27 Відповісти
"Вы всё врёте" (с)
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11.06.2020 22:32 Відповісти
Зебилка включил кацапскую отмазку - "а вы докажите что на Донбассе есть кацапская армия". Этому дегенерату хоть ссы в глаза , все божья роса.
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12.06.2020 03:42 Відповісти
Зеленский прокомментировал заявления о работе главы Минэнерго в интересах Ахметова - Цензор.НЕТ 3252
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12.06.2020 08:49 Відповісти
«Если говорить конкретно о Запорожской атомной станции - она строилась в мощном промышленном центре для обеспечения больших, энергоемких предприятий. Вы помните, был такой Запорожский алюминиевый комбинат. Так сложилось, что ряд предприятий в регионе по той или иной причине были остановлены. К тому же на юге страны в последние годы было введено в эксплуатацию большое количество солнечных батарей и ветроэлектростанций. В результате мы имеем профицит мощности в регионе», - добавила Буславец.(3 окреме дор)

Вы помните, был такой Запорожский алюминиевый комбинат. Ольга Буславец. "Давайте восстановим" ЗАК БУДУТ рабочие места на ряде предриятий в регионе чи вылысыпыдысты "не принимают" .....Всего в Украине 4 атомные электростанции, которые эксплуатируют в общей сложности 15 энергоблоков.По данным "Энергоатома", на сегодня уже шесть украинских энергоблоков работают на топливе от Westinghouse.В "Росатоме" утверждают, что замена на АЭС Украины российского топлива американским несет с собой риски.
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12.06.2020 09:12 Відповісти
******** цирк и нарко-клоун!!!
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12.06.2020 11:21 Відповісти

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