Зеленский прокомментировал заявления о работе главы Минэнерго в интересах Ахметова

Президент Владимир Зеленский не располагает доказательствами того, что исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец действует в интересах олигарха Рината Ахметова.

Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской правде, передает БизнесЦензор.

"Мы назначили Буславец потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса лично", – сказал президент.

"У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", – добавил Зеленский.

При этом президент пояснил лояльное отношение телеканалов Ахметова их профессионализмом.

"У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым", – подчеркнул Зеленский.

В то же время он рассказал, что иногда общается с другим крупнейшим олигархом Игорем Коломойским.

"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 16 апреля назначил первым заместителем министра и временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта, однако тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса.

Перед голосованием депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус заявил, что не будет поддерживать назначение Буславец министром, поскольку он руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".