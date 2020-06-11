Британские пабы запросили помощи у правительства для возобновления работы

В Великобритании несколько тысяч пабов будут не в состоянии возобновить работу после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом COVID-19, в связи с этим правительство должно оказать помощь заведениям, которые закрыты с середины марта и имеют огромные неоплаченные счета за аренду помещений.

Об этом говорится в письме исполнительного директора британской торговой отраслевой организации UK Hospitality Кейт Николс правительству страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"При нынешнем положении дел, когда наступит 24 июня, многие заведения не смогут платить за аренду. Мы понесли потери размером в квартальные доходы из-за коронавируса. И возможность торговли в период с июля по сентябрь будет довольно ограниченной", – подчеркивается в письме.

UK Hospitality отмечает, что кроме проблем с арендой, пабы должны будут соблюдать правила социальной дистанции между посетителями в 2 метра, тогда как каждый четвертый паб не располагает достаточным пространством для этих нормативов.

По оценкам British Innkeepers' Association, 82% пабов, которые смогут открыться, будут работать вполовину своих возможностей, пишет The Independent.

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Напомним, ограничительные меры для борьбы с коронавирусом в Великобритании начали действовать в конце марта.

С июня местные власти начали ослаблять некоторые ограничения. В Англии на следующей неделе планируют открыть зоопарки, сафари-парки и магазины товаров не первой необходимости.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано почти 290 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 40 тыс. чел. скончалось.