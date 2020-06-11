Кабмин готовит бизнес-план для создания обещанной Зеленским авиакомпании, – Шмыгаль

Правительство к настоящему моменту уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, создание которого инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К настоящему времени профильным министерством разработана концепция создания такого национального авиаперевозчика с привлечением КП "Антонов" и ряда аэропортов, с привлечением всех возможных заинтересованных сторон. Рассчитывается бизнес-план, необходимость средств на покупку и их источники, а также разные возможности сотрудничества с международными партнерами. Идут расчеты", – сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что создание государственного авиаперевозчика – "абсолютно реалистичная задача и не является заоблачным проектом".

По мнению Шмыгаля, во время кризиса авиаперевозной отрасли это хорошая возможность для Украины создать государственного авиаперевозчика, который даст определенный уровень качества, стоимости услуг и стабильности.

"Это, конечно, недешевое удовольствие, но это то, что даст достаточно большое количество рабочих мест, потому что сопутствующие отрасли также начинают создавать дополнительные рабочие места. Ведь если мы даем заказ на первые шесть самолетов "Антонову" - это уже оживляет предприятие, где работает 14 тыс. человек, и мы сохраняем эти рабочие места. Плюс от трех до пяти тысяч рабочих мест создается в сопутствующих отраслях", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

"Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – заявил президент.