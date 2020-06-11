Хмельницкая АЭС заказала строительство комплекса по переработке ядерных отходов за 200 миллионов

Подразделение "Хмельницкая АЭС" госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" 29 мая по результатам тендера заказало ООО "Атоммонтажсервис" строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов за 207,79 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года построят комплекс по переработке радиоактивных отходов, включающий существующее хранилище твердых радиоактивных отходов ХАЭС и будущий блок переработки.

Субподрядчиком победителя тендера будет Nukem Technologies Engineering Services GmbH (Германия), которая через Nukem Technologies GmbH и "Атомстройэкспорт" принадлежит "Росатому".

Кроме того, работы будут выполнять украинские ООО "Кондиционер", ООО "Инвариант", ООО "Южтеплоэнергомонтаж" и КИП ГУ №13 "Электропивденьзахидмонтаж".

В итоговой ведомости ресурсов и сметах нет цен основного оборудования. Это может объясняться тем, что "Энергоатом" покупал его отдельно в течение 2018 года.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет десять лет. Договор предусматривает аванс не более 50%.

Предложение победителя тендера было на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки.

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К аукциону не допустили ЧАО "Укрэнергомонтаж", потому что в его техническом предложении без номера и даты не было некоторых объемов работ. Фирма обжаловала свое отклонение в АМКУ, заявив, что это техническая ошибка, а объемы работ указаны в сметах. Но админколегия согласилась с заказчиком, что их отсутствие в техническом предложении является нарушением.

В итоге единственным допущенным конкурентом победителя торгов было Южноукраинске ЧАО "Южэнергострой" Анастасии Ясеницкой из Вознесенска, по которому еще в 2007 году возбуждено дело о банкротстве.

Ранее совладельцем этой компании с долей более 10% было ООО "А-Трейд" тогда еще Александра Альтмана, известного рейдерским захватом телеканала ТВi в 2013 году. По данным "Youcontrol", в сентябре 2019 года предприятие переписали на Наталью Куприенко.

Ясеницкая также владеет ООО "Южно-Буский Карьер" с Сергеем Волосовским. Ему принадлежит ООО "Управление механизированных работ", которое АМКУ в 2019 году оштрафовал вместе с ООО "Альянс" за сговор на тендерах ОП "Южно-Украинская АЭС".

"Атоммонтажсервис" Владимира Вознюк и депутата Нетишинского горсовета и председателя фракции "Батькивщины" Сергея Вознюка ранее участвовал в тендерах "Энергоатома" с продукцией ОАО "СвердНДИхиммаш" из группы "Атомэнергомаш" российского государственного концерна "Росатом".

Также победитель был субподрядчиком венгерской компании EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft, которая поставляла "Энергоатому" продукцию венгерской компании Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft из того же госконцерна "Росатом".