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приватизація (1324) Румунія (295)

Парламент Румынии решил запретить приватизацию на два года из-за пандемии

Парламент Румынии решил запретить приватизацию на два года из-за пандемии

Парламент Румынии принял закон об остановке приватизации государственной собственности в последующие два года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv, передает БизнесЦензор.

Парламент Румынии 10 июня поддержал закон об остановке приватизации государственной собственности в последующие два года. Соответствующий законопроект внесли депутаты от социал-демократической партии (PSD), которая имеет большинство. Правоцентристское правительство выступает против.

Если президент не воспользуется правом вето, в последующие два года в Румынии будет запрещена продажа активов государственной собственности в любой компании или банка, независимо от доли собственности. Также будет приостановлена ​​приватизация, которая уже началась.

Депутаты объясняют свою инициативу тем, что после "коронакризиса" экономика страны будет в трудном положении и стоимость государственных активов может снизиться.

В то же время, PSD и к пандемии выступала против приватизации, заявляя о недопустимости "продажи иностранцам последних жемчужин румынской экономики", среди которых называют государственный банк CEC Bank, компанию "гидроэлектричества" (Hidroelectrica) и компании Nuclearelectrica, которая владеет единственной в стране атомной электростанцией.

Правящая Национальная либеральная партия (PNL) заявила, что будет обращаться по поводу закона в Конституционный суд.

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