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Кабмин уже потратил половину средств из фонда борьбы с коронавирусом, – Шмыгаль

Кабмин уже потратил половину средств из фонда борьбы с коронавирусом, – Шмыгаль

Кабинет министров уже распределил около половины средств из правительственного фонда для борьбы с последствиями распространения коронавируса объемом 65 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней работы правительства под его руководством.

"Половина. Порядка 50% использовано", – сказал Шмыгаль.

"Из 65 млрд до 30 млрд потрачено. Еще порядка 35 млрд "плюс" остается распределить", – уточнил премьер.

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Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

В то же время в начале июня Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 35 миллиардов гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на строительство и ремонт дорог.

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