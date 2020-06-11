Беларусь получила первую в истории партию нефти из США

Нефть из США начала поступать на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан".

Об этом сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава", – сказал Тищенко.

"Состав– 60 цистерн, но американская – 17 цистерн, так как прибыла в пристежку к остаткам арабской (танкер с нефтью от Саудовской Аравии прибыл в Клайпеду в мае, – ред.)", – уточнил представитель концерна.

По его словам, сейчас завод готовится вовлекать американскую нефть в переработку.

"В течение 10 дней вся нефть поступит на завод", – добавил Тищенко.

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Как сообщалось, танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken прибыл из Техаса в порт Клайпеды 5 июня. Сырье предназначено для переработки на новополоцком НПЗ – ОАО "Нафтан".

По данным "Белнефтехима", это 12-я танкерная поставка в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти.

Сделка по поставке первой партии американской нефти в Беларусь заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.

Это первая в истории прямая поставка американской нефти из США в Беларусь.

Ежегодная потребность белорусских НПЗ в импортной нефти составляет около 18 млн тонн. С января по март 2020 года Беларусь из-за разногласий по размеру премии к беспошлинной цене нефти не имела долгосрочных контрактов на поставки сырья из России. Временным решением стали закупки нефти у небольших российских производителей, в частности группы "Сафмар" и импорт норвежской и азербайджанской нефти, в том числе через территорию Украины.

С апреля после урегулирования спора по размерам премии, полноценные поставки из РФ были восстановлены. Индикативный баланс на 2020 год предусматривает поставку в Беларусь 24 млн тонн нефти из РФ.