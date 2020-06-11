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декларація (522) Кабмін (7635)

Кабмин планирует запуск "нулевой декларации" в 2020 году

Кабмин планирует запуск

Кабинет министров ожидает запуска "нулевой декларации" в 2020 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы внедрить это ("нулевую декларацию") как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины, поэтому, конечно, мы планируем делать это в этом году", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании в трехмесячный срок.

Однако накануне в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.

Ранее обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривал базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. При этом налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) планировалось запустить вместе с всеобщим декларированием.

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Топ коментарі
+1
Все кто воровали грабили могут легализовать свое награбленное!! И ПРОДОЛЖИТЬ ГРАБИТЬ!! а потом опять лет через 10-20 смогут легализовать и так до бесконечности!!!

Суды и прокуроры то остались старые так что про неотвратимость наказания даже не заикается никто!!
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11.06.2020 19:25
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Все кто воровали грабили могут легализовать свое награбленное!! И ПРОДОЛЖИТЬ ГРАБИТЬ!! а потом опять лет через 10-20 смогут легализовать и так до бесконечности!!!

Суды и прокуроры то остались старые так что про неотвратимость наказания даже не заикается никто!!
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11.06.2020 19:25 Відповісти
Это лучше чем не лигализируют. Но никто не будет выходить из тени особо - налоги охеревшие и неконкурентноспособные.
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11.06.2020 20:02 Відповісти
ХА ХА ХА
Кому лучше? и с чего ты решил что если вор легализует то он перестанет воровать? проблема то не в легализации а в ВОРОВСТВЕ!! Делать легализацию без неотвратимости наказания это просто дарить наворованное ворам!!! и не просто дарить а на всю страну вывесить плакать ВОРУЙТЕ ВАМ НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ А ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ВАМ НАВОРОВАННОЕ ПОДАРЯТ!!!

интересно ты к каким относишься к чинушам или к нуворошам?!! что так ратуешь за легализацию наворованого!!
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11.06.2020 20:06 Відповісти
К тем, кто в отличие от вас, декларирует и платит налоги.
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11.06.2020 20:14 Відповісти
ну и плати раз ЛОХ!! АХМЕТОВУ на новую яхту не хватает!!
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11.06.2020 20:15 Відповісти
Ничего они платить не будут, у них уже все легально, они уже вывели деньги из страны. Закон грабить тех у кого есть недвижимость или сбережения, кто ВОЗМОЖНО УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ. Так какого кто платил должен ещё?

И закон о 5000 грн грабит тоже подматрасные, как докажет человек, который лишился работы сейчас, что у него были сбережения, на каком основании блокируют счета и почему люди, должны искать юристов и судиться за свои же деньги, особенно если на юриста денег уже нет.

Это грабёж.

ПС человек не обязан доверять банковской системе и судя по блокировке счетов это опасно, а они хотят полностью убрать нал, чтобы контролировать и забирать все.

Легко рушить банки когда люди не смогут снять деньги.

Законы о грабежах, свои они здесь не хранят.
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11.06.2020 20:50 Відповісти
Не только, легализация подразумевает и оплату тем кто имеет сбережения и УЖЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛГОИ и они хотят учитывать даже НЕДВИЖИМОСТЬ, которая приобретена ранее.
Депутаты со своих деклараций, не заплатили не копейки, зеля с 95 квартала сколько заплатил?

Это дополнительный налог, чтобы ограбить тех КТО ЧЕСТНО ПЛАТИЛ НАЛОГИ, но у кого что-то есть.
Президент грабит простых украинцев законом о 5000 грн и этим, а те другие уже вывели деньги в оффшоры.
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11.06.2020 20:45 Відповісти
Народогуму обязательно вводить декларирование, иначе не будут понимать сколько бабла просирается в ПФ и какие дичайшие у нас налоги. Еще плюс что свой бизнес станет понятнее когда познакомятся с с бабайко налоговой, по сути декларация это и есть ЧП на общей.
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11.06.2020 20:01 Відповісти
вон чинуши и политики декларируют (уже 5 лет) и что?!! много в ПФ насобирал?!! ДЕКЛАРАНТ НЕ ДОДЕЛАНЫЙ!!!
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11.06.2020 20:07 Відповісти
Если не осуществить амнистию капиталов - вечно под завывания о народной справедивости леваки страну в гавно загонять будут!
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11.06.2020 21:40 Відповісти

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