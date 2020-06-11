Кабмин планирует запуск "нулевой декларации" в 2020 году
Кабинет министров ожидает запуска "нулевой декларации" в 2020 году.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы работаем над тем, чтобы внедрить это ("нулевую декларацию") как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины, поэтому, конечно, мы планируем делать это в этом году", - сказал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании в трехмесячный срок.
Однако накануне в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.
Ранее обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривал базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. При этом налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) планировалось запустить вместе с всеобщим декларированием.
Будь ласка, зачекайте...
Суды и прокуроры то остались старые так что про неотвратимость наказания даже не заикается никто!!
Кому лучше? и с чего ты решил что если вор легализует то он перестанет воровать? проблема то не в легализации а в ВОРОВСТВЕ!! Делать легализацию без неотвратимости наказания это просто дарить наворованное ворам!!! и не просто дарить а на всю страну вывесить плакать ВОРУЙТЕ ВАМ НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ А ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ВАМ НАВОРОВАННОЕ ПОДАРЯТ!!!
интересно ты к каким относишься к чинушам или к нуворошам?!! что так ратуешь за легализацию наворованого!!
И закон о 5000 грн грабит тоже подматрасные, как докажет человек, который лишился работы сейчас, что у него были сбережения, на каком основании блокируют счета и почему люди, должны искать юристов и судиться за свои же деньги, особенно если на юриста денег уже нет.
Это грабёж.
ПС человек не обязан доверять банковской системе и судя по блокировке счетов это опасно, а они хотят полностью убрать нал, чтобы контролировать и забирать все.
Легко рушить банки когда люди не смогут снять деньги.
Законы о грабежах, свои они здесь не хранят.
Депутаты со своих деклараций, не заплатили не копейки, зеля с 95 квартала сколько заплатил?
Это дополнительный налог, чтобы ограбить тех КТО ЧЕСТНО ПЛАТИЛ НАЛОГИ, но у кого что-то есть.
Президент грабит простых украинцев законом о 5000 грн и этим, а те другие уже вывели деньги в оффшоры.