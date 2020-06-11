Украина за месяц получит кредиты от МВФ, ЕС и Всемирного банка на $3,2 миллиарда, – премьер

Украина планирует в течение месяца получить $3,2 млрд от Международного валютного фонда и ЕС и $1 млрд от Всемирного банка.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $3 млрд – $3,2 и плюс. Что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства на протяжении месяца", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что "маяком" для получения средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ.

"На протяжении ближайшего месяца мы ожидаем получения всех финансовых траншей от всех наших партнеров", – отметил премьер.

"Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $2,1 млрд первого транша буквально в эти дни, то есть сегодня-завтра мы должны его уже получить на казначейские счета", – добавил он.

По словам Шмыгаля, кроме этого, Украина ожидает транши по 500 млн евро и 600 млн евро в качестве макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.