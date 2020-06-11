На Волыни зафиксирована вспышка коронавируса на крупной птицефабрике

Власти Владимир-Волынского просят областную администрацию предпринять меры по локализации распространения коронавируса на территории ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика".

Как сообщает пресс-служба горсовета, по состоянию на 10 июня в городе и районе зарегистрировано 140 случаев коронавируса, передает БизнесЦензор.

"Самая крупная вспышка коронавируса наблюдается на ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", где работает много горожан и жителей других районов. На этом предприятии, по информации КП "Владимир-Волынский ЦПМД", зафиксировано 48 случаев COVID-19", – сказано в сообщении.

В связи с распространением вируса с 12 июня на въездах-выездах из Владимира-Волынского обустроят посты, которые будут контролировать миграцию между городами.

В свою очередь на ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" заявляют, что угрозы закрытия предприятия сейчас нет, а ситуация находится под контролем, передает Интерфакс-Украина.

"На предприятии еще с начала карантина введен особый режим: обязательный температурный скрининг, сотрудники обеспечили дополнительными средствами индивидуальной защиты, проводим регулярные экспресс тесты на COVID-19, усилили дезинфекцию офисных помещений и транспорта (после каждого рейса), а также производственных помещений и цехов. Однако 53 человека птицефабрики из 1300 ее сотрудников с начала карантина заболели коронавирусной инфекцией", – отметили в пресс-службе компании.

По данным предприятия, после первых случаев заболевания все работники с малейшими признаками ОРЗ или другими простудными симптомами сразу были направлены к врачу, они находились на самоизоляции до получения результатов теста ПЦР.

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В компании добавили, что после обследования и консультаций с врачами все больные отправлены на самоизоляцию и проходят лечение дома. Их состояние - удовлетворительное, заболевания перетекает в легкой форме.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что, согласно исследованиям и заявлению Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), инфекция коронавируса не передается через пищу, поэтому вымытые и термически обработаны должным образом продукты не представляют опасности.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" – украинско-голландское предприятие, входит в пятерку крупнейших производителей куриного мяса в Украине, занимая около 6% рынка. В инфраструктуру птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, убойный цех и комбикормовый завод, а также земли для выращивания кормов.

Предприятие производит курятину под брендом "Эпикур" и "Чебатурочка". Владимир-Волынская птицефабрика входит в состав ГК Openmind, основателем которой является Алексей Коваленко.