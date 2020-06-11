KLM досрочно откроет рейсы из Амстердама в Украину

Авиакомпания KLM планирует возобновить полеты из Амстердама в киевский аэропорт "Борисполь" с 15 июня.

Об этом сообщило украинское представительство авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Ранее Киев должен был вернуться в маршрутную сеть голландской авиакомпании с 4 июля.

В системе бронирования продажа билетов открыта на рейсы по сокращенной частоте. Их KLM намерена в первое время выполнять три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Boeing 737. C 3 июля полеты должны стать ежедневными

Билет на первый рейс стоит $774 в одну сторону с учетом перевозки 12 кг ручной клади. На даты в июле цены по безбагажному тарифу начинаются от $194 в одну сторону.

Воспользоваться маршрутом в направлении Киев-Амстердам смогут только граждане Нидерландов, других государств ЕС, а также украинцы с правом на проживание в Нидерландах, сообщили в посольстве Нидерландов в Украине.

Это означает, что другие пассажиры даже при наличии билетов на рейс не смогут пройти на борт самолета. Однако согласно новой политике KLM, поездку без оплаты штрафа можно перенести на более позднюю дату. Если билет на новую дату будет дороже купленного, необходимо будет доплатить разницу тарифов.

Правительство Украины разрешило прием международных регулярных рейсов в аэропортах страны, расположенных в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией, с 15 июня.

Однако власти до сих пор не утвердили список стран, полеты в которые будут разрешены, хотя в Мининфраструктуре подготовку документа анонсировали еще на прошлой неделе.