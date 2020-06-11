ОСМД получили 160 миллионов по программе "теплых кредитов", – Госагентство

С начала старта в Украине программы "теплые кредиты", которые выдаются объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) в качестве софинансирования проектов по энергосбережению, 510 ОСМД привлекли более 160 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в агентстве, востребованность программы "теплых кредитов" среди ОСМД остается высокой.

Так, с начала действия программы в апреле этого года и по сей день банки выдали 510 "теплых кредитов" для ОСМД на общую сумму более 160 млн грн. Это больше, чем объем взятых ОСМД кредитов за весь 2017 (140 млн гривен).

В рамках программы ОСМД имеют широкий выбор энергоэффективного оборудования и материалов для различных мер: установка ИТП, модернизация систем отопления, замена окон, утепление фасадов, подвалов, чердаков, установки теплового насоса, гелиоколлекторы тому подобное.

Как показывает опыт участников, экономия энергопотребления зависит от глубины термомодернизации и соблюдения рекомендаций энергоаудиторов. Комплекс мер может уменьшить коммунальные платежи жителей на 40-50%.

Активно участвуют в программе и частные домохозяйства, с момента старта программы уже использовали:

больше 300 млн грн "теплых кредитов" на энергоэффективные меры;

6,5 млн грн - на твердотопливные котлы.

Как сообщалось, в конце марта Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило паспорт бюджетной программы, в соответствии с которым объем компенсаций по программам энергоэффективности жилья для физических лиц и ОСМД предусмотрен в размере от 20% до 70% их стоимости.

В апреле текущего года Госэнергоэффективности заключило договор с "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Приватбанком", "Укрэксимбанком" на предоставление "теплых кредитов" в 2020 году. Ведомство ожидает, что банки в этом году выделят около 1 млрд грн на "теплые кредиты".