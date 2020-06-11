За время карантина оформлено 276 тысяч безработных, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 12 марта по 11 июня 2020 года статус безработного получили 276 тыс. человек.

Об этом заявил Шмыгаль на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент, по последним данным, количество зарегистрированных безработных – более 514 тыс. человек. Для сравнения, на 12 марта, когда мы ввели карантин, это была 361 тыс. В целом с начала карантина статус безработного получили 276 тыс. человек. Сегодня трудоустроено 142,7 тыс. человек из тех, кто получил статус безработного", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что большое количество рабочих мест было создано в программе "Большое строительство", в частности, в сфере дорожного строительства.