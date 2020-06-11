ЕББР выделил собственнику сети АЗС ОККО кредит на $35 миллионов

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 10 июня принял решение предоставить АО "Концерн "Галнафтогаз" долгосрочный кредит в сумме $35 млн для финансирования капитальных затрат в 2020-2022 годах и пополнения оборотного капитала.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Планируется, что средства будут направлены на развитие программы "Галнафтогаза" по поставкам топлива, природного газа и удобрений сельскохозяйственным предприятиям, улучшение логистической инфраструктуры, а также на развитие и усовершенствование сети автозаправочных станций (АЗС), в том числе установку зарядных станций для электромобилей.

В сопроводительных документах указывается, что общая стоимость проекта оценивается в $135 млн.

Ранее сообщалось, что возможность выделения кредита в сумме $35 млн на указанный проект рассматривает также Международная финансовая корпорация (IFC).

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"Галнафтогаз" является крупнейшим в Украине розничным дистрибьютором автотоплива и третьей компанией по количеству АЗС. По состоянию на декабрь 2019 года компания владела и эксплуатировала 11 нефтебаз (две из которых планируется закрыть) и 402 АЗС, из которых 357 АЗС под маркой ОККО.

Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой принадлежит 90% акций.

Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет Европейский банк реконструкции и развития.