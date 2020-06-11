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Зеленский рассказал о предложении Хорошковскому возглавить таможню

Зеленский рассказал о предложении Хорошковскому возглавить таможню

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему главе СБУ и вице-премьеру времен Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить Государственную таможенную службу.

Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской правде, передает БизнесЦензор.

"Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально Нефьодов никогда не сможет это сделать и время показало, что это правда. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите – а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: "Идите, пожалуйста". Он отказался", – сказал Зеленский.

По мнению президента, причиной отказа было ожидание Хорошковского получить более влиятельную должность.

"Я думаю, что он ждал более серьезной должности, предложения от нас… Да, премьера он ждал. Ну, я ему не предлагал эту должность", – отметил Зеленский.

В то же время президент отрицает информацию, что должность премьера предлагалась еще одному вице-премьеру времен Януковича и заместителю главы "Парии Регионов" Сергею Тигипко.

"Тигипко был одним из тех людей, которому мы действительно предложили сильную мощную рабочую группу, параллельную нашему правительству. Не параллельно правительству, а вместе с правительством они должны были работать… Открытый офис – делайте стратегию, вы видите, со своим опытом, что в стране за многие годы не строилось – сейчас мы вам даем такие полномочия как совещательный орган", – рассказал глава государства.

"Об этом мы говорили с Тигипко, это правда. Но он не мог быть премьер-министром. Хотя благодаря своему опыту, я считаю, мог бы быть, или какую-то должность занимать. Он был люстрированным человеком, поэтому он это понимал", – добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что доволен работой нынешнего премьера Дениса Шмыгаля.

"Да, он неплохой", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Украинской правде заявил, что бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский консультирует Офис президента и главу Таможенной службы Максима Нефьодова по вопросам реформы таможни. Сам Нефьодов такие консультации отрицал.

Напомним, в ходе пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский признал, что он встречался Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", но речи о какой-либо должности для него не шло.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой (улице в центре Киева, где расположено здание Офиса президента, – ред.). Я этого не скрываю", – сказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос, по какому поводу была встреча, Зеленский сказал: "К нему был один очень серьезный вопрос. И этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали". Президент не уточнил, о чем именно шла речь, отметив лишь, что никакие должности для Хорошковского не обсуждались.

Президент также заверил, что Хорошковский не влияет на деятельность кого-либо из его команды.

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Топ коментарі
+7
он так глуп что хвастает своей глупостью. Конечно у тебя будет пустая кадровая скамейка - прокатываешь людей сдолжностями, или даешь опутному управленцу должность - для потрепаться. Ну какой из Тигипко реформатор? он бизнесюк! ему управлять отраслью подошло бы, крупным предприятием типа концерна. А попиз..ть и ни за что не отвечать - это идеальная должность для Саакашвили.
Ждите его амбиций быть президентом.
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11.06.2020 17:18
+7
Супер... херло, купившее себе звание "хенерала", указало ему на "дыры" в таможне. С такими темпами в морге бубочке укажут на дыру в голове.
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11.06.2020 17:35
+5
Может залька ты себя на яника заменишь,а он всех своих крутых и опытных ребятишек уже без тебя соберет?
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11.06.2020 18:24
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Зеля еще и года не работает, а уже вовсю мемуарами разбрасывается. Еще через год ждем многосерийний рассказ про его эпопею.
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11.06.2020 14:57 Відповісти
он так глуп что хвастает своей глупостью. Конечно у тебя будет пустая кадровая скамейка - прокатываешь людей сдолжностями, или даешь опутному управленцу должность - для потрепаться. Ну какой из Тигипко реформатор? он бизнесюк! ему управлять отраслью подошло бы, крупным предприятием типа концерна. А попиз..ть и ни за что не отвечать - это идеальная должность для Саакашвили.
Ждите его амбиций быть президентом.
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11.06.2020 17:18 Відповісти
Супер... херло, купившее себе звание "хенерала", указало ему на "дыры" в таможне. С такими темпами в морге бубочке укажут на дыру в голове.
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11.06.2020 17:35 Відповісти
Доки є дебіли, що тримають йому рейтинґ, Бубочка ще не таке здатен утнути.
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11.06.2020 17:39 Відповісти
тринди зЄля тринди ...
от що воно триндить про ...на яких ідіотів це розраховано - хоча йому на це поки пофуй...

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, что бы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял ... А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - заявил Зеленский. "Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в "Укрзализныце" - давай найдем нормальных людей. Ну, он такой человек", - добавил Зеленский.
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11.06.2020 18:22 Відповісти
Может залька ты себя на яника заменишь,а он всех своих крутых и опытных ребятишек уже без тебя соберет?
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11.06.2020 18:24 Відповісти
Хорошковский же - это русская агентура!
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11.06.2020 19:41 Відповісти
до чого там цацкаца- запроси азірова на премєра, вітю не проси бо в ростові буде двом тісно
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11.06.2020 21:09 Відповісти
А чё , Юля тоже нормуль!
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11.06.2020 22:02 Відповісти
проверьте этого рознощика на наличие вируса ...
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11.06.2020 21:27 Відповісти
Дебилизм не передается воздушно-капельным путем, только по наследству или через зомбоящик.
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12.06.2020 03:30 Відповісти
ЗЕЛЯ чего там понтоваться, давай Яныка из Ростова воскрешай
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11.06.2020 22:14 Відповісти
Я згадую, як Хорошковський був міністром економіки і Янукович привселюдно стібався з нього, питаючи яка в Україні мінімальна зарплата та інші питання, на які Хорошковський нічим крім дибільнувато-переляканого погляду не відповідав. Який же з нього головний митник, якщо навіть Яник з нього гнав.
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11.06.2020 22:27 Відповісти
Хорошковский - больше по женским писькам спец (хотя сейчас, наверное, и до мужских дело дошло). В конце девяностых я работал в региональной крымской телекомпании, а Хорошковский тогда шёл в депутаты. Пришёл он, значит, на съёмки, а вместе с собой привёл целый гарем помощниц, одна другой краше. Ну, это ладно - если может себе позволить быть султаном на взаимовыгодных отношениях, - личное, как говорится, дело. Но девицы прямо в студии так нежно самозабвенно и интимно обращались со своим господином, готовя его к съёмкам, а сам Хорошковский с таким самодовольством принимал их ухаживания, что все коллеги по работе единогласно дали ему характеристику: "Конченный нарцисс".
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11.06.2020 22:55 Відповісти
Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему главе СБУ и вице-премьеру времен Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить Государственную таможенную службу.

Т.е. в 2019-м ЗЕ откровенно звиздел, когда клялся и божился, что не предлагал Хорошковскому таможню.
Хорошо, что у избирателей ЗЕ мозг, как у улитки, и память такая же... В чем-то я им даже завидую.
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12.06.2020 00:52 Відповісти
Ну так на фоне зебильных "профессионалов" любой бывший чиновник будет казаться прямо таки гением. И что кстати симптоматично, что кадры зебил черпает из бывших рыгов.
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12.06.2020 03:38 Відповісти
Хорошковському? А чому не Насірову? А краще - Сашкові Стоматологу.
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12.06.2020 07:26 Відповісти
Да уже всем понятно, страна выбрала идиота. Сколько ж оно будет ещё метаться с подбором кадров, ну уйди добровольно в отставку и тебя попустит и страну.
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12.06.2020 09:05 Відповісти

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