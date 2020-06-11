Зеленский рассказал о предложении Хорошковскому возглавить таможню
Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему главе СБУ и вице-премьеру времен Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить Государственную таможенную службу.
Об этом глава государства рассказал в интервью Украинской правде, передает БизнесЦензор.
"Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально Нефьодов никогда не сможет это сделать и время показало, что это правда. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите – а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: "Идите, пожалуйста". Он отказался", – сказал Зеленский.
По мнению президента, причиной отказа было ожидание Хорошковского получить более влиятельную должность.
"Я думаю, что он ждал более серьезной должности, предложения от нас… Да, премьера он ждал. Ну, я ему не предлагал эту должность", – отметил Зеленский.
В то же время президент отрицает информацию, что должность премьера предлагалась еще одному вице-премьеру времен Януковича и заместителю главы "Парии Регионов" Сергею Тигипко.
"Тигипко был одним из тех людей, которому мы действительно предложили сильную мощную рабочую группу, параллельную нашему правительству. Не параллельно правительству, а вместе с правительством они должны были работать… Открытый офис – делайте стратегию, вы видите, со своим опытом, что в стране за многие годы не строилось – сейчас мы вам даем такие полномочия как совещательный орган", – рассказал глава государства.
"Об этом мы говорили с Тигипко, это правда. Но он не мог быть премьер-министром. Хотя благодаря своему опыту, я считаю, мог бы быть, или какую-то должность занимать. Он был люстрированным человеком, поэтому он это понимал", – добавил Зеленский.
Президент также рассказал, что доволен работой нынешнего премьера Дениса Шмыгаля.
"Да, он неплохой", – сказал Зеленский.
Читайте также: Друг Богдана рассказал о бизнесе с нардепом Ткаченко на Одесской киностудии
Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Украинской правде заявил, что бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский консультирует Офис президента и главу Таможенной службы Максима Нефьодова по вопросам реформы таможни. Сам Нефьодов такие консультации отрицал.
Напомним, в ходе пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский признал, что он встречался Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", но речи о какой-либо должности для него не шло.
"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой (улице в центре Киева, где расположено здание Офиса президента, – ред.). Я этого не скрываю", – сказал Зеленский.
Отвечая на уточняющий вопрос, по какому поводу была встреча, Зеленский сказал: "К нему был один очень серьезный вопрос. И этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали". Президент не уточнил, о чем именно шла речь, отметив лишь, что никакие должности для Хорошковского не обсуждались.
Президент также заверил, что Хорошковский не влияет на деятельность кого-либо из его команды.
Будь ласка, зачекайте...
Ждите его амбиций быть президентом.
от що воно триндить про ...на яких ідіотів це розраховано - хоча йому на це поки пофуй...
"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, что бы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял ... А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - заявил Зеленский. "Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в "Укрзализныце" - давай найдем нормальных людей. Ну, он такой человек", - добавил Зеленский.
Т.е. в 2019-м ЗЕ откровенно звиздел, когда клялся и божился, что не предлагал Хорошковскому таможню.
Хорошо, что у избирателей ЗЕ мозг, как у улитки, и память такая же... В чем-то я им даже завидую.