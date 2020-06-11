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Кабмин одобрил законопроект об упрощении выдачи виз иностранцам

Кабмин одобрил законопроект об упрощении выдачи виз иностранцам

Кабинет министров на заседании 10 июня одобрил законопроект, который призван упростить оформление украинских виз для иностранцев, а также повысить безопасность путешественников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна бытьь встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешественников", – сказал министр.

Утвержденный проект документа предусматривает внесение изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

В частности, принятие законопроекта позволит зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (в частности, оцифрованных отпечатков пальцев рук).

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Документ также призван гармонизировать законодательство в миграционной сфере к мировым стандартам и повысить удобство путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

В ближайшее время соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

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