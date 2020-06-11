Капитализация Apple и Microsoft впервые превысила $1,5 триллиона

Акции корпораций Apple и Microsoft выросли на торгах в среду, они стали первыми компаниями, капитализация которых превысила $1,5 трлн. Стоимость акции Apple достигла $352,84, Microsoft — $196,84.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Акции технологических компаний и в целом довольно быстро растут во время пандемии COVID-19, потому что инвесторы сейчас рассматривают их как более безопасное и перспективное вложение, чем покупку акций большинства других компаний. Стоимость Amazon достигла $1,3 трлн, а Alphabet — превысила $1 трлн впервые с февраля.

Как пишет журнал Barron`s, рост акций Microsoft не в последнюю очередь связан с развитием его облачных сервисов, актуальных во время пандемии из-за распространения удаленной работы, а в случае Apple энтузиазм у инвесторов вызывают ожидание выхода iPhone с поддержкой 5G, а также успехи носимых гаджетов и сервисов компании.