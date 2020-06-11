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Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня (обновлено)

Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня (обновлено)

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы решили продолжить смягчение монетарной политики быстрыми темпами, поскольку видим, что с высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня 5% +/- 1 п.п. дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось", – сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что инфляция в апреле-мае колебалась около отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, а также ниже целевого диапазона 5%±1 п.п.

В НБУ также отмечают реализацию ключевого предположения предыдущего прогноза – продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, что открывает доступ к другому финансированию.

В то же время ключевым риском для макрофинансовой стабильности НБУ считает длительный срок пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире.

Кроме этого, критически важно дальнейшее проведение структурных реформ и сохранения взвешенной макроэкономической политики.

Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 п.п." до "учетная ставка +/- 1 п.п.".

"Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт размещаться под 5%", – отмечается в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

"Другими словами – потенциал для снижения учетной ставки высоким темпом по 2-2,5 п.п. за одно заседание, которым мы шагали с осени прошлого года, фактически исчерпан", – добавил Смолий.

Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля.

В марте прогноз ее дальнейшего снижения был улучшен до 7% на конец 2020 года, тогда как ранее базовый сценарий НБУ предполагал снижение учетной ставки до 8% только к концу 2021 года

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Топ коментарі
+4
Цену на газ понизили на летний период когда его потребление минимальное, а с наступлением отопительного сезона мы вздрогнем от новой цены. Плюс к этому нацбанк на полную запустил печатный станок. Так что пик инфляции ожидайте осенью-зимой.
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11.06.2020 18:09
+3
а що не розуміти - економіка розвиваеться ...- плануеться 40 % росту ВВП ...- % будуть як у Брітіш - під 0 під % для бізнесу....
А серйозно - ОВГЗ потрібно чимось віддавати мега аферистам
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11.06.2020 14:27
+3
Депозиты упадут, кредиты не упадут. С бениными и ахметовскими обезьянами в правительстве можно очедатт чего угодно от дефолта до дефляции.
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11.06.2020 14:30
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а що не розуміти - економіка розвиваеться ...- плануеться 40 % росту ВВП ...- % будуть як у Брітіш - під 0 під % для бізнесу....
А серйозно - ОВГЗ потрібно чимось віддавати мега аферистам
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11.06.2020 14:27 Відповісти
Депозиты упадут, кредиты не упадут. С бениными и ахметовскими обезьянами в правительстве можно очедатт чего угодно от дефолта до дефляции.
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11.06.2020 14:30 Відповісти
У НБУ есть уверенность, что он может одолжить банкам под 6% при инфляции в 9% и ещё и быть в прибыли? Ого! Смолий зашквар!
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11.06.2020 14:50 Відповісти
Инфляция по итогам 5 месяцев 1,7%, годовая будет около 4%
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11.06.2020 15:12 Відповісти
Смотрите Индекс потребительских цен по всем категориям в 2020 г:
Фрукты подорожали + 38,7%
Овощи + 14,9
Газ подешевел на 37%. Т.е. денег которые мы сэкономили на покупке газа должно хватить на покрытие разницы стоимости овощей и фруктов, но это не так.
В итоге Вы якобы можете купить много газа, но на самом деле это не так. А вот овощи и фрукты которые в корзине составляют приличную массу затрат и подорожали.
У НБУ свой расчёт инфляции, странный как по мне.
Но если верите, то можете закинуть депозит в банк в грн под 6% на год и показать своим примером, что Вы верите. Плюс ещё 20% налога на прибыль с депозита.
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11.06.2020 16:02 Відповісти
Ну фрукты и овощи это сезонное, подешевеют, а вот газ это уже существенно.
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11.06.2020 17:27 Відповісти
на клубнику потратил за 2 недели уже грн. на 600, а газа выбрал 6 кубов за май на 17,87 грн. гы-гы
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11.06.2020 17:32 Відповісти
с удовольствием променяю удешевление газа 17,87*1,37=24,48(разница 6,61) на подорожавшую клубнику 600*0,613=367,8 (разница 232,2)
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11.06.2020 17:41 Відповісти
А кто заставлял покупать клубнику когда на неё неурожай и такие цены, а вот те у кого отопление на газу заплатят намного меньше и это не прихоть а необходимость.
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11.06.2020 18:18 Відповісти
я клубнику покупаю потому что хочу и на это есть бабло... я вам на примере объяснил приколы НБУ с подсчетом инфляции... вы ж https://biz.censor.net/user/421681 не поняли и тут (мой пример) тоже не поймете, печаль
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11.06.2020 18:35 Відповісти
У этого телепня во что бы то ни стало потребность хвалить власть. "Нех жрать клубнику. Жри газ", вот и весь аргумент Шарикова. Он мне вчера тоже про этот газ втирал. Видать он им через трубку дышит.
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12.06.2020 07:50 Відповісти
Цену на газ понизили на летний период когда его потребление минимальное, а с наступлением отопительного сезона мы вздрогнем от новой цены. Плюс к этому нацбанк на полную запустил печатный станок. Так что пик инфляции ожидайте осенью-зимой.
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11.06.2020 18:09 Відповісти
И доллар по 100?
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11.06.2020 18:27 Відповісти
налог на депозит 18%, если быть точнее,прикол в том,что еще и на кешбек ,это распространяется,гниды
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12.06.2020 06:36 Відповісти
Дело хорошее. Скоро можно будет бать кредиты
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11.06.2020 17:05 Відповісти
Беги быстрее. Смотри не опоздай.
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11.06.2020 18:13 Відповісти
Дешевые кредиты дать можно. А под какое обеспечение, если банк потом не может ни квартиру отобрать ни машину?!
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11.06.2020 17:19 Відповісти
Никак Бубочка все же добрался и до нацбанка. Значит мы в полной заднице. Без вариантов.
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11.06.2020 18:15 Відповісти
Еще нет, но скоро доберется.
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12.06.2020 11:53 Відповісти
Ага. Зрада зрадная ))
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11.06.2020 20:17 Відповісти
Как видите, даже банки Украины снизили проценты. Но в банке Юником никогда высоких процентов и не было! На их официальном сайте https://unicom24.ru/ https://unicom24.ru/ указана вся информация, которая подана настолько прозрачно и чисто, что даже самый недалекий может понять все схемы оплаты, и автономно оформить кредит. Но все же, если есть какие-то вопросы, стоит позвонить 8 (800) 333‑22-23, и квалифицированные специалисты банка подробно все расскажут.
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24.08.2020 10:05 Відповісти

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