Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня (обновлено)

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы решили продолжить смягчение монетарной политики быстрыми темпами, поскольку видим, что с высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня 5% +/- 1 п.п. дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось", – сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что инфляция в апреле-мае колебалась около отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, а также ниже целевого диапазона 5%±1 п.п.

В НБУ также отмечают реализацию ключевого предположения предыдущего прогноза – продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, что открывает доступ к другому финансированию.

В то же время ключевым риском для макрофинансовой стабильности НБУ считает длительный срок пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире.

Кроме этого, критически важно дальнейшее проведение структурных реформ и сохранения взвешенной макроэкономической политики.

Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 п.п." до "учетная ставка +/- 1 п.п.".

"Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт размещаться под 5%", – отмечается в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

"Другими словами – потенциал для снижения учетной ставки высоким темпом по 2-2,5 п.п. за одно заседание, которым мы шагали с осени прошлого года, фактически исчерпан", – добавил Смолий.

Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля.

В марте прогноз ее дальнейшего снижения был улучшен до 7% на конец 2020 года, тогда как ранее базовый сценарий НБУ предполагал снижение учетной ставки до 8% только к концу 2021 года