Кабмин сократил количество членов правления "Укрзализныци"
Кабинет министров Украины сократил с 8 до 6 человек состав правления АО "Укрзализныця".
Соответствующие изменения приняты в постановлении правительства №465, сообщает БизнесЦензор.
Документом внесены изменения в постановление №815 "О некоторых вопросах правления публичного акционерного общества "Укрзализныця", которые уменьшают количество членов правления компании с восьми до шести человек.
Ожидается, что это повысит эффективность выполнения решений исполняющим органом АО "Укрзализныця" и уменьшит юридические риски, связанные с тем, что в случае невозможности хотя бы одного члена правления взять участие в заседании, оно не будет считаться законным.
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