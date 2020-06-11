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Кабмін (7635) Укрзалізниця (4644)

Кабмин сократил количество членов правления "Укрзализныци"

Кабмин сократил количество членов правления

Кабинет министров Украины сократил с 8 до 6 человек состав правления АО "Укрзализныця".

Соответствующие изменения приняты в постановлении правительства №465, сообщает БизнесЦензор.

Документом внесены изменения в постановление №815 "О некоторых вопросах правления публичного акционерного общества "Укрзализныця", которые уменьшают количество членов правления компании с восьми до шести человек.

Ожидается, что это повысит эффективность выполнения решений исполняющим органом АО "Укрзализныця" и уменьшит юридические риски, связанные с тем, что в случае невозможности хотя бы одного члена правления взять участие в заседании, оно не будет считаться законным.
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