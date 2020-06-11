За три года "безвиза" украинцы оформили 11 миллионов биометрических паспортов

За три года безвизового режима с ЕС подразделениями Миграционной службы Украины было оформлено более 11,5 млн биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Миграционной службы Украины сообщает БизнесЦензор.

В целом же, с момента введения в Украине биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) оформлено уже 15 млн. таких документов.

В последние месяцы, в связи с введением в Украине карантина, Миграционной службой наблюдался некоторый спад количества оформленных загранпаспортов, ведь в этот период предоставления данной государственной услуги осуществлялось только в исключительных случаях.

Однако после ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет, отмечает Миграционная служба.