В Польше повтороно выставили на продажу интересовавший "Метинвест" Ахметова комбинат

Конкурсный управляющий находящегося в процессе банкротства металлургического комбината ISD Huta Częstochowa (Польша) объявил о проведении 28 июля нового конкурса по продаже предприятия.

Согласно обнародованному предприятием объявлению, новый конкурс состоится в соответствии с решением судьи от 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предметом тендера является продажа предприятия с оценкой активов по состоянию на 3 сентября 2019 года. При этом стартовая цена определена в 220 млн злотых.

Предложения желающих участвовать в конкурсе на приобретение предприятия принимаются по 27 июля включительно и будут рассмотрены на открытом заседании в окружном суде в Ченстохове 28 июля.

Как сообщалось, в феврале "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского запросил мнение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о необходимости получения разрешений на опосредованное приобретение компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса компании ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości (Польша). АМКУ разрешил "Метинвесту" покупку комбината без получения разрешения.

Тогда в "Метинвесте" заявили, что группа рассматривает участие в тендере по продаже активов находящегося в процессе банкротства польского завода Huta Częstochowa.

В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa.

При этом Литвинов не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется им.

"Метинвест" уже владеет металлургическими заводами Metinvest Trametal и Ferriera Valsider в Италии, и перекатным заводом "Promet Steel" в Болгарии.

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Напомним, ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля 2005 года. Проектная мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год. Основными потребителями ранее являлись польские судоверфи.

Районный суд польского города Честохова 4 сентября 2019 года объявил банкротом комбинат Huta Stali Czestochowa. Объявленный в апреле текущего года тендер с начальной ценой предприятия 250 млн злотых был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит российской госкорпорации ВЭБ.РФ. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колониипо обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

По словам Таруты, ВЭБ.РФ добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.