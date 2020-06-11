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Укроборонпром (748) ОПК (63) Панаіотіді (6)

Доля "Укроборонпрома" в оборонном комплексе Украины сократилась до 40%, – замминистра

Доля

Доля государственного концерна "Укроборонпром" занимает около 30-40% в оборонно-промышленном комплексе и в последнее время она уменьшается.

Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укроборонпром" - это 137 компаний, 21 из них - на оккупированной территории. Возможно, это 30-40%. У нас большая доля частных компаний", - сказала она.

Панаиотиди добавила, что в то же время доля частных компаний в последние годы растет.
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