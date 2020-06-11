Показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве и 8 областях превышают норму, – Минздрав
Восемь областей Украины и Киев из-за количества новых случаев заболевания за последние семь дней не могут перейти к следующему этапу послабления карантина.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает БизнесЦензор.
Показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) по состоянию на 11 июня превышает норму в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.
При допустимой норме в 12 случаев заболевания на 100 тысяч человек в Киеве этот показатель составляет 15,54, в Волынской области - 27,15, Житомирской - 13,17, Закарпатской - 17,07, Киевской - 13,81, Львовской - 19,87, Ривненской - 23,42, Тернопольской - 12,43, Черновицкой - 34,62.
В Ивано-Франковской, Винницкой и Черниговской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тысяч человек).
|Регіон
|инцидентность
|загрузка коек
|охват тестированием
|готовность ко второму этапу
|Целевой показатель
|< 12 на 100 000
|< 50%
|> 12 на 100 000
|✔ или✘
|Украина
|Киев
|15,54
|46,61
|72,43
|✘
|Винницкая обл.
|10,30
|28,87
|62,92
|✔
|Волынская обл.
|27,15
|35,37
|47,14
|✘
|Днепропетровская обл.
|0,76
|1,55
|21,70
|✔
|Донецкая обл.
|4,99
|2,83
|14,04
|✔
|Житомирская обл.
|13,17
|2,40
|30,08
|✘
|Закарпатская обл.
|17,07
|28,61
|28,49
|✘
|Запорожская обл.
|2,43
|7,36
|26,83
|✔
|Ивано-Франковская обл.
|11,55
|14,04
|22,91
|✔
|Киевская обл.
|13,81
|22,67
|39,49
|✘
|Кировоградская обл.
|3,97
|28,50
|40,75
|✔
|Луганская обл.
|0,45
|1,82
|13,86
|✔
|Львовская обл.
|19,87
|26,50
|27,20
|✘
|Николаевская обл.
|1,43
|1,96
|19,77
|✔
|Одесская обл.
|4,71
|22,26
|26,44
|✔
|Полтавская обл.
|0,29
|0,93
|24,80
|✔
|Ривненская обл.
|23,42
|20,18
|41,12
|✘
|Сумская обл.
|2,44
|1,87
|28,09
|✔
|Тернопольская обл.
|12,43
|4,13
|34,48
|✘
|Харьковская обл.
|7,83
|7,42
|27,90
|✔
|Херсонская обл.
|0,00
|0,70
|48,38
|✔
|Хмельницкая обл.
|2,07
|8,77
|32,55
|✔
|Черкасская обл.
|6,46
|4,77
|60,10
|✔
|Черновицкая обл.
|34,62
|45,62
|50,66
|✘
|Черниговская обл.
|10,40
|8,29
|29,01
|✔
|АР Крым
|Нет данных
|✘
|Севастополь
|Нет данных
|✘
Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов
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