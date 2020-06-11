Служба здоровья выплатила 1 миллиард за лечение пациентов с COVID-19 в апреле

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила 1,02 млрд грн за предоставление медучреждениями помощи пациентам с COVID-19 в апреле/

Об этом сообщила и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мовчан уточнила, что выплаты получили 25 центров экстренной медицинской помощи, 236 учреждений, оказывающих стационарную помощь, 739 медучреждений, в которых работают мобильные бригады и 98 учреждений, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

С текущей недели НСЗУ начнет соответствующие выплаты за май.

Мовчан подчеркнула, что при госпитализации пациент с коронавирусом или подозрением на него бесплатно получает тестирование на COVID-19, лабораторные и инструментальные исследования, медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами, кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости, медикаментозную терапию и обезболивание при необходимости, консультации врачей других специальностей.