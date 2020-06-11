Минздрав готовится к усилению карантина из-за эпидемической ситуации
Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.
"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда была напряженная ситуация, у нас никогда не было 689 заболевших в течение 1 дня. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я, как министр здравоохранения, прошу вас соблюдать правила безопасности и рекомендаций. В этой ситуации мы будем срочно предлагать проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев", - сказал Степанов.
11 июня в Украине выявлено 689 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. "Это новый антирекорд для государства и Минздрав будет предлагать срочные решения, которые помогут спасти жизни украинце", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул министр, ни один этап смягчения карантина не означает отмену противоэпидемических мероприятий, как, например, масочный режим или использования антисептиков.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 29070 человек, из них 2092 ребенка, а также 5249 медработников. При этом, в общем выздоровели 13141 человек (из них 3055 медицинских работников), летальных случаев - 854.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели.
Будь ласка, зачекайте...
Профессор Йорам Лис, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля. февраль 2020г////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Вот непонятно на кого ориентироваться.Вроде как в ВОЗ должны сидеть профессионалы-лучшие из лучших и аргументированно доводить новости по складывающейся ситуации в мире.А они раз скажут что ношение масок никак не защищает ,даже наоборот способствует заражению(что логично) ,т.к конденсат под носом собирает всю уличную пыль,микробы,бактерии,яйца глистов и пр.дрянь ,которая без маски проносилась бы мимо.А влага под носом-конденсат - способствует накоплению заразы и заражению.Особенно ношение маски вредно носителям бородок-в ней грязь собирается особенно шустро.Наша кожа имеет естественный защитный барьер,который при ношении перчаток разрушается и во влаге активно размножается всякая дрянь.Это не я придумал-любой эпидемиолог с мозгами это подтвердит.Более того группа немецких микробиологов еще месяца полтора назад провела исследования в самом зараженном районе,проверили 300 семей-в которых были "больные",делали соскобы с унитаза,посуды,пультов,мобильников,ручек дверей и т.п и только в 15% случаев вроде как нашли "короновирус". Но все попытки "оживить и размножить" образцы не дали результата.Как так может быть? Или по нашему ТВ показывали в апреле пышущую здоровьем девушку и верующего дедушку,переболевших "Ковид-19". Девушка говорила что соблюдала все меры безопасности,маску и перчатки носила даже дома,соблюдала "соц.дистанцию",мыла руки спиртом и все равно "заболела".Причем все родственники,тесно с ней общавшиеся и муж?! в т.числе ,не заразились от нее. Похожий случай с дедушкой. Это как? В понедельник на сайте серьезного издания США - канала CNBC появилась новость " Полишинеля " где чиновница ВОЗ говоря о пандемии заявила буквально следующее "Asymptomatic spread of coronavirus is "Very rare",WHO says, В переводе"Бессимптомное распространение короновируса очень редко".В принципе она подтвердила как исследование немецких врачей,так и показанное по нашему ТВ. Так как все 100% жителей земли (Украины в т.ч) являются "бессимптомными носителями" антител к тем или иным видам "короновируса"(которых 40 видов и они известны с 50ххгг),переболели раньше или в этом году незаметно для себя,имея сильный иммунитет ,,т.е практически здоровы,то это заявление говорит о том что в ВОЗ еще есть адекватные специалисты.Если "Ковид-19" лечат сывороткой крови переболевших,то все мы (безсимптомно-переболевшие) можем сдавать кровь и лечить ковидных "больных" т.к приобрели коллективный иммунитет. Смысл в тестировании и раньше был сомнительным,а сейчас вообще отпадает.Хотелось бы получить комментарии этого заявления ВОЗ инфекционистов нашего МОЗ может не стоит тратить бюджетные деньги на бесполезные тесты,маски,костюмы,ИВЛ и пр.атрибуты?. Кстати конец сезона вирусных инфекций был в апреле,т.к вирус пройдя через иммунитеты сотен миллионов людей ослабел сотни раз мутировал и стал "импотентом" и если сейчас "Заражения" все еще продолжаются,значит на это есть причина и кому положено должны в этом разобраться. Но для начала надо в областях восстановить гос.лаборатории санэпидстанций,поставить там по электронному микроскопу для проверки частных мед. лабораторий на предмет лохотрона. Подтвердили выборочной проверкой результатов "тестирования" наличие вируса "Ковид-19"- наградить,обманывают и присваивают бюджетные деньги методом 3х "П"-штрафовать. Кстати- " Тесты ПЦР-это однорукий бандит".(Премьер Великобритании Борис Джонсон). Всем добра.