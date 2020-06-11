В Харьковской области заработали выездные центры обслуживания потребителей газа

Впервые прием клиентов специалистами центров обслуживания АО "Харьковгаз" осуществляется в самых отдаленных уголках Харьковской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Харьковгаз" сообщает БизнесЦензор.

Выездные ЦОКи заработали на базе Купянского отделения компании и будут осуществлять прием потребителей в селах шести районов области.

Первые шесть приемов потребителей специалистами центров обслуживания клиентов проведены в селах Купянского и Двуречанского районов. Впоследствии, кроме этих районов, запланированы консультации клиентов в населенных пунктах Изюмского, Барвенковского, Боровского, Шевченковского районов области.

"Приемы потребителей происходят с соблюдением всех рекомендаций МОЗ. Один оператор одновременно принимает только одного потребителя, на рабочих местах находятся дезинфицирующие средства, специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщает компания.

Работа выездных ЦОКов стала возможна благодаря поддержке местных органов власти и поселковых голов. Прием потребителей специалистами АО "Харьковгаз" проводится в помещениях поселковых советов, с предварительно размещенными объявлениями о дате и времени приема.

Наиболее активно выездные центры обслуживания будут работать перед началом отопительного сезона. В то время, когда у клиентов компании увеличивается потребность в консультациях.

Во время приема клиенты АО "Харьковгаз" могут: