Исполнитель Минюста начал штрафовать "Приватбанк" по делу о депозитах Суркисов на $260 миллионов

Государственный исполнитель наложил два штрафа на государственный "Приватбанк" в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, санкция статьи 382 (невыполнение судебного решения), по которой исполнитель обратился в правоохранительные органы, предусматривает в том числе лишение свободы на срок от трех до восьми лет, которые в первую очередь грозят менеджменту банка.

В банке отмечают, что юридические советники "Приватбанка" четырежды обратились к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.

Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня. В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыла исполнительные производства на основании копий постановления и повторно привлекла госбанк к ответственности за невыполнение постановления".

"Отсутствие реакции министра юстиции Украины на законные обращения "Приватбанка" с просьбой оценить нарушения, которые предоставляются в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", – говорится в письме.

Банк также сообщает, что был вынужден обратиться в орган досудебного расследования с заявлением о совершении госисполнителем криминального правонарушения, которое заключается "в служебной подделке и злоупотреблении служебным положением, последствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на "Приватбанк".

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Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

После этого "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська уточнил, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.

"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".

Напомним, 15 июня Большая Палата Верховного Суда планирует рассмотреть кассационные жалобы НБУ и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по делу с еще одним иском Суркисов и их родственников - об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительным списание (принудительной конвертации в уставный капитал "Приватбанка") их личных средств (более 1 млрд грн) при национализации финучреждения.

Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.