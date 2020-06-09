ЕС запустил проект помощи Украине для создания запасов нефти

EU4Energy запустил проект технической помощи Украине по имплементации Директивы 2009/119/ЕС относительно формирования и поддержания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН).

Об этом говорится в сообщении Секретариата Энергетического сообщества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В течение нескольких следующих месяцев представители Верховной Рады, Министерства энергетики, Государственного агентства резерва совместно со специалистами Секретариата ЭС будут разрабатывать подзаконные акты, необходимые для создания запасов нефти и нефтепродуктов.

В сообщении напоминается, что Директива 2009/119/ЕС возлагает на Украину обязательства сформировать и поддерживать МЗНН на случай чрезвычайных ситуаций. Создание запасов направлено на улучшение операций на внутреннем рынке и повышение безопасности поставок.

EU4Energy – программа Европейского Союза по поддержке развития энергосектора в странах Восточного партнерства (Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия). В рамках инициативы финансируются программы по повышению энергоэффективности и стимулированию использования возобновляемых источников энергии, а также программы, направленные на реформирование энергорынков, улучшение энергетической инфраструктуры.