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ЕС запустил проект помощи Украине для создания запасов нефти

ЕС запустил проект помощи Украине для создания запасов нефти

EU4Energy запустил проект технической помощи Украине по имплементации Директивы 2009/119/ЕС относительно формирования и поддержания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН).

Об этом говорится в сообщении Секретариата Энергетического сообщества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В течение нескольких следующих месяцев представители Верховной Рады, Министерства энергетики, Государственного агентства резерва совместно со специалистами Секретариата ЭС будут разрабатывать подзаконные акты, необходимые для создания запасов нефти и нефтепродуктов.

В сообщении напоминается, что Директива 2009/119/ЕС возлагает на Украину обязательства сформировать и поддерживать МЗНН на случай чрезвычайных ситуаций. Создание запасов направлено на улучшение операций на внутреннем рынке и повышение безопасности поставок.

EU4Energy – программа Европейского Союза по поддержке развития энергосектора в странах Восточного партнерства (Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия). В рамках инициативы финансируются программы по повышению энергоэффективности и стимулированию использования возобновляемых источников энергии, а также программы, направленные на реформирование энергорынков, улучшение энергетической инфраструктуры.

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пишите правильно - Европейский Союз, а то некоторые специально назвали свой блок ес, чтобы запутать людей. И этим именем прикрываются.
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09.06.2020 19:59 Відповісти

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