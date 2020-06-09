Потребление газа на Винниччине подскочило на 45% из-за похолодания в мае

Потребители газа Винницкой области в мае 2020 года использовали 15,8 млн кубометров голубого топлива, тогда как в мае прошлого года потребление составило всего 10,9 млн куб. м.

Таким образом, потребление природного газа в области выросло на 45%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ООО "Винницагаз Сбыт".

В компании поясняют увеличение потребления голубого топлива тем, что для отопления из-за холодной погоды в мае жители Винницкой области использовали газ, а на электроэнергию.

Кроме того, в связи с карантином подавляющее большинство граждан оставалась дома и интенсивно потребляли энергоресурс. На увеличение потребления газа также повлияло значительное снижение цены газа, единица энергии которого в мае стоит 0,28 грн за кВт-ч, что более чем в четыре раза дешевле электроэнергии.

"В мае повысился уровень расчетов. В частности задолженность бытовых потребителей за природный газ по состоянию на конец мая 2020 года уменьшилась на 56,4 млн грн", – отметил директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

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В компании призывают клиентов вовремя рассчитываться за потребленное топливо.

"Винницагаз Сбыт" благодарит ответственных и добросовестных клиентов, которые нашли возможность рассчитаться за потребленный газ вовремя. Поскольку карантин в стране продолжается, хоть и с послаблениями, призываем клиентов не подвергать себя опасности и не посещать людные места. Чтобы рассчитаться за газ в безопасный способ и в любое время, можно воспользоваться специальными онлайн-сервисами 104, в частности "Личным кабинетом", мобильными приложениями 104 Mobile, вайбер-ботом 7104ua в Viber", – сказано в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,4 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставок составляют около 400 млн кубометров природного газа в год.