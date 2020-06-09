Грузия отсудила у "Проминвестбанка" 200 миллионов по долгу дорожной компании "Альтком"

Хозсуд Киева 27 мая удовлетворил иск Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии к "Проминвестбанку" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 6,8 млн евро (200 млн грн).

Свои требования истец обосновал прекращением контракта на строительство участка дороги Самтредиа-Григолети Лот 1-км 0+000 - км 11+500, который в декабре 2013 года он заключил с ООО "Альтком", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Проминвестбанк" предоставлял банковскую гарантию по этой сделке, в качестве обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств.

В ходе судебного процесса "Проминвестбанк" подавал встречный иск о признании недействительной банковской гарантии, но суд отказался удовлетворить это требование.

При этом Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии в прошлом году заявил о требованиях к "Проминвестбанку" еще на 18,4 млн евро (532 млн грн). В качестве третьего лица в этих спорах также фигурирует ООО "Дорожное строительство "Альтком".

Напомним, в прошлые годы "Проминвестбанк" подал иски к компаниям, связанным с группой "Альтком", на сумму в 10 млрд грн.

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Значительную часть долгов группы "Альтком" "Проминвестбанк" со значительным дисконтом переуступил для российской компании ООО "КапиталЮгИнвест", которая связана с российской госкорпорацией "Внешэкономбанк" (ВЕБ.РФ; владелец "Проминвестбанка").

"Проминвестбанк" сообщал в своей отчетности, что в начале 2017 года он по согласованию с НБУ передал кредитный портфель юрлиц на 5,8 млрд грн для "Внешэкономбанка" в рамках погашения межбанковских займов.

В госреестре конечными бенефициарами ООО "Дорожное строительство "Альтком" указаны Александр Тисленко и компания Altcom Global N.V.

Ранее группа "Альтком" называла Александра Тисленко и Сергея Павличева своими конечными бенефициарами, тогда как наблюдатели неофициально связывали эту группу в т.ч. с Борисом Колесниковым (вице-премьер в правительстве Азарова, который курировал подготовку к Евро-2012), однако он это опровергал.

Основанием для предположений относительно связи дорожной компании с Колесниковым стало то, что во время подготовки Украины к "Евро-2012" "Альтком" получил много крупных госзаказов на строительство аэропортов, стадионов, дорог и т.д., зачастую по процедуре закупки у одного участника.