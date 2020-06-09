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інвестиції (1470) інвестори (294) Держстат (1416)

Рост капитальных инвестиций сменился обвалом на 35%, – Госстат

Рост капитальных инвестиций сменился обвалом на 35%, – Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте текущего года составили 76,91 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В том числе, инвестиции в промышленность составили 30,57 млрд грн, сократившись на 36,2%, в строительство – 10,45 млрд грн (-18%), в оптовой и розничной торговле – 6,54 млрд (-32,5%), в транспорт, почтовую и курьерскую деятельность – 4,61 млрд грн (-57,8%).

Капитальные инвестиции в сельском и лесном хозяйстве составили 7,07 млрд грн, сократившись на 44,1%, из них 5,56 млрд грн составили инвестиции в выращивает однолетних и двухлетних культур.

Как сообщалось, по данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%.

В то же время, согласно данным Госстата, с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.

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оманские инвестиции не пришли, погружаемся в зелену сраку
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09.06.2020 18:48 Відповісти
Ну где же , где же Няни , ну почему они не приходят
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09.06.2020 22:07 Відповісти
Не ну это ж явно Порох виноват, а не ЗЕ.

Есздит небось, гад, по Европам и отговаривает наивных инвесторов давать деньги при посредничестве ЗЕ Коломойскому.
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09.06.2020 22:12 Відповісти
Инвестиции бегут с экономики к чему бы это.
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10.06.2020 04:33 Відповісти
вывод один: инвесторы не доверяют Зеленскому и его банде.
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10.06.2020 11:18 Відповісти
Большой хляп?
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10.06.2020 12:45 Відповісти

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