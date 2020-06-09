Денежная масса в мае возросла на 2,2%, – НБУ

Денежная масса в Украине в мае 2020 года возросла на 2,2% – до 1 трлн 579,32 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 1,5% – до 519,65 млрд грн.

Нацбанк также указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в мае увеличились на 4,1% – до 435,14 млрд грн.

Депозитный портфель банков возрос на 1,5% – до 1 трлн 140,89 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель в национальной валюте увеличился на 2,5% – до 672,88 млрд грн, а в инвалюте – на 0,1%, до 468,01 млрд грн.

В то же время кредитный портфель банков в мае уменьшился на 1,2% – до 989,05 млрд грн, в том числе объемы кредитов в нацвалюте и в инвалюте сократились также на 1,2% – до 602,33 млрд грн и до 386,72 млрд грн соответственно.

Чистые международные резервы за май уменьшились на 1,9% – до $16,51 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2020 года денежная масса выросла на 1,9%, а денежная база – на 6,3%, в том числе М0 – на 7,3%. Кроме того, депозитный портфель банков сохранился на мартовском уровне, а кредитный уменьшился на 3,1%.