Аграрии столкнулись с невозможностью транспортировки сельхозтехники, – УЗА

Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой решить проблему, которая может вызвать критические негативные последствия для сбора урожая зерновых и масличных культур. Аграрии оказались в ситуации, когда им фактически запрещено транспортировать сельскохозяйственную технику для сбора урожая как в дневное, так и в темное время суток.

Об этом говорится в сообщении УЗА, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что во время сбора урожая многие производители сельскохозяйственной продукции с целью сбора и сохранения урожая должны быстро перевезти сельскохозяйственную технику из одного места выполнения работ к другому. Указанные перевозки в основном осуществляются с помощью специальной техники (трал) на основании надлежащим образом оформленных разрешений на перевозку негабаритных грузов (комбайнов).

Однако с 1 июня 2020 года "Укравтодор" запретил движение большегрузного транспорта (массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн) по автомобильным дорогам общегосударственного значения в дневное время суток при температуре выше 28° С.

"Такой запрет распространяется, в том числе на транспортировку сельскохозяйственной техники, предназначенной для проведения сельскохозяйственных работ и сбора урожая", – отмечается в сообщении.

В УЗА обращают внимание, что движение габаритного и тяжеловесных транспорта также фактически запрещено в темное время суток в соответствии с п.15 "Правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами", утвержденных постановлением Кабинета министров от 18 января 2001 года №30.

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"Ситуация, когда аграриям фактически запрещено транспортировать комбайны как в дневное время, так и в темное время суток, приведет к крайне негативным последствиям для сбора урожая и значительным потерям урожая зерновых и масличных. В условиях, когда аграрный сектор обеспечивает большую долю экспорта и валютных поступлений в страну, а это $22,4 млрд, по результатам 2019 года, из которых экспорт зерновых и масличных в прошлом году составил $9,6 млрд, нормальный процесс сбора урожая зерновых и масличных является крайне критическим фактором для экономики страны и стабильности ее финансовой системы", – подчеркивается в сообщении.

Поэтому УЗА обратилась к правительству с просьбой внести изменения в ч. 2 п.35 постановления №879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования" и дополнить перечень транспортных средств, на которые не распространяются ограничения или запрет движения в дневное время суток при температуре воздуха выше +28° С, транспортными средствами, осуществляющими перевозки сельскохозяйственной техники, используемой для сбора урожая сельскохозяйственных культур, и имеющие соответствующий надлежащим образом оформленное разрешение на перевозку негабаритных грузов.