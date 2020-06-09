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В Испании за отсутствие маски в общественных местах будут штрафовать на 100 евро

В Испании за отсутствие маски в общественных местах будут штрафовать на 100 евро

Правительство Испании одобрило проект регулирования после наступления так называемой "новой нормальности" после окончания чрезвычайного положения - ношение масок в общественных местах будет обязательным.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Publico, передает БизнесЦензор.

Обязанность использования масок будет распространяться на всех людей старше 6 лет "на дорогах общего пользования, в открытых общественных пространствах и в любых закрытых помещениях для общественного пользования при условии, что невозможно гарантировать поддержку безопасного расстояния от полутора до двух метров". Также маски будут обязательными в общественном транспорте.

Нарушителям требования относительно ношения масок грозит штраф в 100 евро.

Декрет о новой нормальности также предусматривает обязательное декларирование заболевания, а это означает, что необходимо будет "предоставить компетентному органу общественного здравоохранения все данные, необходимые для эпидемиологического наблюдения и надзора за ходом болезни".

Автономные сообщества обязаны информировать систему здравоохранения страны о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, предоставлять данные об эпидемиологической ситуации, гарантировать проведение тестов в медицинских учреждениях всем пациентам с подозрением на коронавирус, обеспечить достаточное количество медицинского персонала.

Проект правительства еще должен утвердить парламент.

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