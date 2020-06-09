Отток капитала из России превысил $33 миллиарда с начала года

Центробанк РФ оценил чистый отток капитала частного сектора в январе-мае 2020 года в $33,5 млрд, по сравнению с $28,2 млрд за первые пять месяцев 2019 года.

По данным российского регулятора, такой отток стал результатом более заметного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения внешних обязательств банков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В целом профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил по итогам пяти месяцев $28,9 млрд против $43,8 млрд в сопоставимом периоде 2019 года.

Ключевым фактором сокращения показателя ЦБ РФ указывает значительное уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной международной конъюнктуры, в частности, падения цен на энергоносители.

ЦБР оценил профицит торгового баланса РФ в январе-мае этого года в $43,2 млрд против $74,1 млрд год назад.

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Напомним, по данным ЦБ РФ, чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2019 году уменьшился в 2,4 раза – до $26,7 млрд, по сравнению с 2018 годом, когда он составил $63 млрд.