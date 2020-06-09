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держбюджет (1539) Мінфін (2879) Державна митна служба (447)

Поступления от таможни в мае оказались на 15% меньше плана, – Минфин

Поступления от таможни в мае оказались на 15% меньше плана, – Минфин

По результатам работы в мае Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 27 млрд грн, что на 14,8% меньше плана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам заседания коллегии Таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко, передает БизнесЦензор.

По результатам заседания коллегии министр дал ряд поручений руководителям таможни, среди которых – увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100% плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.

"Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Минфина, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле (103,95 млрд грн) или в мае 2019 года (104,12 млрд грн).

При этом в Минфине подчеркивали, что этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%.

Напомним, по данным Госказначейства, в апреле таможня принесла в госбюджет 19,55 млрд грн – отставание от плана составило 36,4% или 11,21 млрд грн, от прошлогоднего показателя – 22,7%. 

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Що б не робили зелені шарікови, швондєри й зелено -трускавецькі малороси , - все одно український народ отримує ГЕНОЦИД , а олігархи отримують зверхприбутки !!! https://biz.censor.net/news/3200788/abromavichus_uvolil_glavu_gospredpriyatiya_antonov
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09.06.2020 16:47 Відповісти

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