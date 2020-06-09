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Банки за неделю выдали бизнесу 51 льготный кредит на 32,6 миллиона

Банки за неделю выдали бизнесу 51 льготный кредит на 32,6 миллиона

За первую неделю лета банки-партнеры государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму 32,6 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.

В целом уже выдано 605 кредита на сумму в 381,05 млн грн.

Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мер по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн. Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн грн в "Приватбанке" под 0% до конца марта 2021 года.

На прошлой неделе Фонд подписал соглашения о партнерстве с двумя новыми банками - "ОТП Банком" и "Международным Инвестиционным Банком".

Готовятся для утверждения Советом Фонда заявки об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от "Креди Агриколь Банка" и "Агропросперис Банка".

В случае положительного решения Совета в общем участниками Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" станут 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины.

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