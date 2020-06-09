Европейские производители стали призвали ЕС сократить импортные квоты

Европейские производители стали в понедельник призвали Европейский союз сократить квоты на импорт, предупредив, что потенциальный приток поставок может угрожать отрасли, которая уже сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

В своем заявлении производители подвергли критике недавние предложения о корректировке защитных мер, введенных в ЕС в 2018 году. Эти меры были нацелены на защиту от поставок, перенаправленных в Европу после того, как Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на сталь.

"Выживание европейской сталелитейной промышленности подвержено дальнейшему, серьезному риску, так как предложение (Европейской) комиссии о пересмотре защитных мер в отношении стали не учитывает резкого падения спроса", - говорится в письме, распространенном отраслевой группой Eurofer.

Спрос на сталь упал на 50% с марта, а 40% работников, занятых в европейской сталелитейной отрасли, отправлены в бессрочный отпуск или работают неполный день, отмечается в заявлении.

"Мы требуем размера беспошлинных квот, который отражал бы реальную ситуацию на рынке", - говорится в сообщении.

Заявление подписано руководителями крупнейших мировых сталелитейных компаний, включая ArcelorMittal, Tata Steel, ThyssenKrupp и Salzgitter.