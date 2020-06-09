Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле по долгу перед "Приватбанком"

Центральный апелляционный хозсуд своим постановлением от 26 мая удовлетворил апелляционную жалобу связанного с Игорем Коломойским ООО "Приватофис" и отменил решение Хозяйственного суда Донецкой области от 12 марта, которым в рамках обеспечения иска было удовлетворено ходатайство "Приватбанка" об аресте недвижимого имущества ООО "Приватофис" в пределах суммы исковых требований (646,5 млн грн).

В своем иске "Приватбанк" просит суды расторгнуть кредитный договор с ООО "Приватофис" и взыскать задолженность на указанную сумму, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам суда, по информации государственного банка, ООО "Приватофис" является владельцем более 200 объектов недвижимости в различных регионах Украины.

Нацбанк утверждал, что после его обращения в суд с заявлением об обеспечении иска, из собственности ООО "Приватофис" в пользу ООО "Цукорпром" выбыло (как вклад в уставный капитал) более 130 объектов недвижимого имущества, часть из них затем была отчуждена.

ООО "Приватофис" замечал, что является владельцем только части недвижимости, которую "Приватбанк" указал в заявлении об обеспечении иска, при этом 145 объектов – в ипотеке Нацбанка.

Центральный апелляционный хозсуд отметил, что суд первой инстанции не учел, что долговые обязательства ООО "Приватофис" обеспечены в том числе договором залога корпоративных прав на 763,7 млн грн, что на 120 млн грн больше предмета спора.

Кроме того, суд апелляционной инстанции констатировал, что ООО "Приватофис", сдавая свое имущество в аренду, "осуществляет активную хозяйственную деятельность, имеет значительный оборот и стабильный доход": как отмечается, в 2019 году на счета компании поступило 122,9 млн грн и $2,75 млн, в 2020 году – 102,1 млн грн и $2,44 млн.

"Указанное свидетельствует о возможности общества выполнить решение суда в случае удовлетворения иска, а потому основания для применения мер обеспечения иска отсутствуют", – решил Центральный апелляционный хозсуд.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании (земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины).

Арест был наложен постановлением этого же суда в апреле 2017 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства о выдаче "Приватбанком" кредитов в период до национализации связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

На фоне этого ООО "Приватофис" подавало заявление о прекращении ("схлопывании") своих долговых обязательств перед "Приватбанком" путем зачета встречных однородных требований.