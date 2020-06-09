Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле по долгу перед "Приватбанком"
Центральный апелляционный хозсуд своим постановлением от 26 мая удовлетворил апелляционную жалобу связанного с Игорем Коломойским ООО "Приватофис" и отменил решение Хозяйственного суда Донецкой области от 12 марта, которым в рамках обеспечения иска было удовлетворено ходатайство "Приватбанка" об аресте недвижимого имущества ООО "Приватофис" в пределах суммы исковых требований (646,5 млн грн).
В своем иске "Приватбанк" просит суды расторгнуть кредитный договор с ООО "Приватофис" и взыскать задолженность на указанную сумму, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Согласно материалам суда, по информации государственного банка, ООО "Приватофис" является владельцем более 200 объектов недвижимости в различных регионах Украины.
Нацбанк утверждал, что после его обращения в суд с заявлением об обеспечении иска, из собственности ООО "Приватофис" в пользу ООО "Цукорпром" выбыло (как вклад в уставный капитал) более 130 объектов недвижимого имущества, часть из них затем была отчуждена.
ООО "Приватофис" замечал, что является владельцем только части недвижимости, которую "Приватбанк" указал в заявлении об обеспечении иска, при этом 145 объектов – в ипотеке Нацбанка.
Центральный апелляционный хозсуд отметил, что суд первой инстанции не учел, что долговые обязательства ООО "Приватофис" обеспечены в том числе договором залога корпоративных прав на 763,7 млн грн, что на 120 млн грн больше предмета спора.
Кроме того, суд апелляционной инстанции констатировал, что ООО "Приватофис", сдавая свое имущество в аренду, "осуществляет активную хозяйственную деятельность, имеет значительный оборот и стабильный доход": как отмечается, в 2019 году на счета компании поступило 122,9 млн грн и $2,75 млн, в 2020 году – 102,1 млн грн и $2,44 млн.
"Указанное свидетельствует о возможности общества выполнить решение суда в случае удовлетворения иска, а потому основания для применения мер обеспечения иска отсутствуют", – решил Центральный апелляционный хозсуд.
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Как сообщалось, в июле 2019 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании (земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины).
Арест был наложен постановлением этого же суда в апреле 2017 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства о выдаче "Приватбанком" кредитов в период до национализации связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.
На фоне этого ООО "Приватофис" подавало заявление о прекращении ("схлопывании") своих долговых обязательств перед "Приватбанком" путем зачета встречных однородных требований.
Будь ласка, зачекайте...
Вот такая вот у нас Честная- Неподкупная но очень откуда то сверхбогатая ВСЯ фЭмида Виват зЭбилы - вони РОБЛЯТЬ нас РАЗОМ...
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Завтра в 12:30 я буду под апелляционным судом Киева.
Потому что мне не похер, отожмут у государства Суркисы 7 миллиардов гривен или нет. А министру юстиции Малюське(которого это должно беспокоить больше всего на свете) похер, и он занят важным выбором цвета пиджака.
В суде будут рассматривать отмену обеспечительной меры по делу Суркисов. Апелляцию в результате хитрых зубодробильных юридических разборок подал Кабмин и если ее удовлетворят, то никаких поводов для Сурков требовать выплатить им наши 250 миллионов долларов не останется.
Традиционно представляет Кабмин в судах Минюст. Ага, тот самый Минюст который эти 250 лямов и пытается содрать с Приватбанка в пользу Суркисов. Такой вот цирк на дроті.
И потому сегодня мы поговорим о министре юстиции господине Малюське.
Широким массам министр юстиции Малюська известен своей эксцентричностью и упоротыми фото, а нашим активистам он известен тем, что собирается или отдать Суркисам и Коломойскому 250 миллионов долларов. Ну или посадить в тюрьму руководство Приватбанка руками подчиненной ему исполнительной службы, если Приватбанк деньги Суркисам не заплатит. Вот такая вот вилка - или плати друзьям Малюськи из ОПЗЖ и олигарху 250 лямов баксов или садись в тюрьму во славу Коломойского, у него на должность главы Привата больше кандидатов, чем на главу Центрэнерго.
То есть, с одной стороны возникает ощущение, что Малюська это какой-то несерьезный клоун, который фоткается в примерочной или из под стола, да рассказывает, что не может позволить себе пиджак дороже 1800 гривен. А с другой стороны какой-то прямо матерый хитрый коррупционер и подельник олигархов, прикрывающий сложное решалово.
Кто же он на самом деле?
Рискну предположить, что Малюська коррупционер, прикидывающийся милым придурковатым простым парнем без денег. Для этого весь этот эпатаж с бредовыми фотками, стояние на голове и так далее. Это прикрытие, дымовая завеса, чтобы обсуждали пиджак и пустые туфли, а не мутное решалово, которое при Малюське приняло воистину кафкианский вид (но не объем, конечно).
Какие у меня аргументы?
8 января 2020 года, министр Юстиции Малюська, как отец четверых детей, категорично заявил, что зарплата у него крайне низкая и жить на нее невозможно. Дословно Малюська сказал «Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. - надолго меня не хватит», потому что до января министр жил на еще меньшую зарплату. С тех пор случилось коронавирусное ограничение зарплат и Малюська получает на руки порядка 30 тысяч гривен.
НО НИКУДА ОН НЕ УХОДИТ и даже прямо говорит, что теперь уже не уйдет никуда, хотя Зеленский отменять свое ограничение на зарплаты для топ-чиновников не собирается. Какие-то он там реформы внезапно делать собрался.
Странно, зарплата по-прежнему раза в три меньше чем он просил, но теперь речь об увольнении уже не идет. А чо так? Что же произошло, Денис? И жалоб больше нет, и обещаний уволиться тоже больше нет.
Рискну предположить, что министр не врал и его «не хватило». И тот министр уже закончился и начался какой-то другой министр. И чтобы мы не разглядели этого «другого министра» применяется весь этот арсенал безумного шляпника.
История с костюмом, например, вылезла сразу после того как активизировался Мишель Терещенко, мэр Глухова, у которого при помощи исполнителей Минюста отжали город. То есть вот законно избранного мэра, при помощи поддельных документов и как следствие незаконной сессии горсовета отстранили от должности. Причем Терещенко это не какой-то там представитель старой власти или там коррупционер, этот тот самый барыгоборец из Парижу, который вместе с Михо боролся против той самой старой власти.
И, фьють, до свидания. Причем возмущает не сама схема, по которой отстранили Терещенко, ведь она достаточно банальна (хотя ни разу не была реализована, до конца). А возмущает как Малюська ссыт всей стране в глаза, описывая всю ситуацию.
С одной стороны у нас мэр, который говорит, что сессию не открывал и документы поддельные, а с другой стороны у нас министр юстиции, который говорит, что лично все проверил и его подчиненная действовала полностью в рамках закона на основании правильных документов. Типа ты сам себя уволил, дятел, и забыл об этом, понял, да? Понятно, что у Терещенко просто адово горит.
Кстати это полное повторение кейса когда исполнительное производство в пользу Суркисов против Привата было открыто по поддельным подписям И МИНЮСТ ТОЖЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАТЬ.
Знаете так можно много что делать. Таким образом можно вообще любые решения принимать. Можно отказ от отцовства регистрировать, и ребенка переписать новым родителям без спросу. Можно бюджет Украины принять новый, поименным голосованием народных депутатов, без участия самих депутатов. Можно программу дий Уряду наконец затвердити, опять же без них, и похер что они об этом думают, вот же их подписи стоят. Ну и что что поддельные, а ты докажи что не Аллах. Иди в суды и там погибни.
Тем более выйдет Малюська и скажет - набор документов полный, я проверил лично, все хорошо. Сотрудникам своим я доверяю, они абсолютно честные люди. И ботоферма его в каментах поддержит со словами - «вы выбрали неправильный механизм защиты».
Но так не может быть.
Не может министр юстиции смотреть в поддельные документы и говорить «все ок, формальные критерии выполнены». Не может министр юстиции смотреть на схематоз и преступление и говорить «ну мы ж тут не суд», а потому «мы сейчас преступление узаконим и преступников легализуем», потому что «когда еще те суды пройдут».
Дело в том, что буквальное латинское прочтение слова «юстиция» это справедливость или правосудие. Вот в США Минюст это Министри от Джастис, то есть Министерство Справедливости и Правосудия в буквальном переводе и с большой буквы. Но у нас нет в стране ни справедливости, ни правосудия.
У нас в стране левый регистратор может увести у вас бизнес, актив в сотни миллионов гривен или банально отжать у любого квартиру, выкинув вас на улицу. Можно, как оказалось, при помощи правильного регистратора, отжать себе даже целый город. И ничего за это не будет. Никому.
У нас в стране судья может вынести заведомо беспредельное решение на миллиарды гривен. Может отпускать преступников и держать в СИЗО невиновных. Может трахать малолеток по борделям и брать взятки на камеру. И ничего не будет. Никому.
У нас в стране тотальная правовая безграмотность силовиков, которые в принципе вообще не в курсе, что у кого-то кроме них есть какие-то права, а не только обязанности. А в тюрьмах так вообще пздц. И всем похер и больше всех похер человеку-малюське.
А ведь разрешение всех этих задач лежит, в том числе и на Министерстве Юстиции как центральном органе виконавчої влади в сфере исполнения государственной правой политики.
Но вместо этого всего вы можете посоветовать министру какой выбрать пиджак. Очень хайпово.
Рискну предположить, что министр Малюська придумал хитрую схему, как схематозить и как получать наконец-то достойную зарплату и при этом типа оставаться «ок» в глазах своих фанатов и приличной публики.
Если вы «правильный» парень, то вам зеленую улицу. Вашего исполнителя поддержит сам министр, лично скажет, что все было законно, все будет быстро и без проволочек, а на мелкие помарки в виде нарушений и поддельных подписей закроют глаза. Подумаешь. Вы можете прийти с решением суда о том, что вы властелин вселенной и вас в Минюсте утвердят без вопросов, впишут во все реестры, а Антирейдерская комиссия Минюста торжестве скажет, что вы самый что ни на есть антирейдер и, конечно же, властелин Вселенной.
А для всех остальных у Малюськи будет Министерство Разведенных Рук.
Если вы уася с улицы или до вас уже правильные люди занесли, то антирейдерская комиссия скажет вам, что не может подменять собой решения суда. тупо нет повноважень. Министр, разведет руками и скажет, что преступление против вас было совершенно согласно букве закона и он бессилен. И скажет, что вы обязаны подчинится преступникам ИЛИ ОН УЖЕ ВАС ПОСАДИТ. Кстати вот вам платная камера. И вообще у вас стратегия защиты неправильная. И юристы плохие и неправильные. Правильные юристы заносят судье. Ну и министру, да?
А чтобы отвлечь внимание толпы Малюська будет, например, жонглировать дилдами или выбирать шторы в квартиру. И все будут обсуждать именно это.
Это не Министерство Справедливости. И даже не Министерство Правосудия.
Это именно что Министерство разведенных рук. Ничем не могу вам помочь, говорит Малюська когда надо защитить Правосудие. Потому что зарплатки не хватало.
А теперь хватает, судя по всему.
Как видите, я много предполагают, но у министра есть возможность оправдаться.