Ryanair отменил сбор за изменения даты вылета для новых бронирований

Авиаперевозчик Ryanair отменил сбор за изменение даты вылета для всех новых бронирований, которые включают перелеты в июле и августе. Новая политика действует для билетов, оформленных с 10 июня.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Изменить вылет без штрафа можно будет, если новая дата включает рейсы до 31 декабря 2020 года.

"Мы хотим предоставить клиентам как можно больше уверенности и гибкости, если их планы меняются, поэтому убрали сбор за изменение", - прокомментировал нововведение директор Ryanair по маркетингу и цифровым технологиям Дара Брейди.

Льготная политика действует, если пассажир изменяет только дату вылета, а не маршрут. В Ryanair не уточнили, необходимо ли клиентам доплачивать разницу тарифов, если билет на новую дату окажется дороже старого. Однако практика взимания такой разницы является стандартной для многих авиакомпаний.

Ryanair рассчитывает выполнять более 1000 рейсов в день с 1 июля. В обновленное расписание лоукоста попали и рейсы из Украины, однако число доступных в летнем сезоне маршрутов сократилось наполовину.