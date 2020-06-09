Цены на овощи и ягоды будут снижаться, – УПОА

Резкое повышение температуры привело к быстрому дозреванию плодоовощной продукции, соответственно на рынке появилось большое предложение сезонной продукции

Об этом сообщили в Украинской плодоовощной ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рост среднесуточной температуры практически по всей Украине повлек за собой увеличение предложения кабачка, огурца, косточковых и некоторых ягод. В южных регионах это привело к тому, что на оптовых рынках кабачок уже продается по 1-2 грн за кг. Такие цены зафиксировали аналитики информационно-аналитической платформы EastFruit на оптовом рынке "Нежданна" (Копани) в Херсонской области", - сообщила директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

По ее словам, цены на огурец также продолжают стремительно снижаться. Увеличение предложения лука и картофеля урожая 2020 года заставляет продавцов снижать отпускные цены и на эти продукты. Рынок ранней моркови также отмечается снижением цен.

"Это происходит вследствие роста предложения овощей на рынке от украинского фермера. Так, цены на картофель урожая 2020 года сравнялись с ценами на прошлогоднюю продукцию, достигнув 11-14 грн за/кг. Если говорить о ценах на томаты, то мы также ожидаем снижения", - сообщила Зверева.

Директор по развитию УПОА указала, что ранее ввиду продолжающихся неблагоприятных погодных условий с низкими среднесуточными температурами, пасмурными и дождливыми днями местная украинская продукция из стационарных и пленочных теплиц была малообъемной.

"В связи с этим покупательная способность покрывалась преимущественно за счет турецкого помидора. Ввиду более благоприятных погодных условий в Украине возрастет предложение томата, а цена прогнозируемо снизится. Земляника садовая несколько подорожает, это вызвано сокращением предложения данной ягоды. Персик и черешня, абрикос, слива, напротив, будут дешеветь под давлением увеличивающегося предложения. Ведь сезон косточковых продолжает набирать обороты", - отметила эксперт.