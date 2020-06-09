Владельцы "Альфа-Банка" продали свои акции Uber по цене на $27 миллионов дешевле покупки

Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в агрегаторе такси Uber за $173 млн, хотя три года назад она вложила в стартап $200 млн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В феврале 2016 года L1вложила в Uber $200 млн. Когда именно холдинг инвестировал в американскую компанию и какую долю получил, не уточнялось. В конце 2015 года инвесторы оценивали Uber в $62,5 млрд, исходя из этого L1 могла получить долю менее 3% компании.

L1 принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву – совладельцам украинского "Альфа-Банка" и одноименного банка в России.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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Uber была основана в 2009 году Трэвисом Калаником и Гарреттом Кэмпом как приложение для смартфона, которое позволяло вызвать такси с помощью одного нажатия кнопки. С каждой поездки Uber взимала комиссию 20% от ее стоимости. Сейчас компания работает в 69 странах.

В мае 2019 года компания провела IPO. На первичном размещении акции Uber оценивались в $45, а сама компания — в $82 млрд, хотя изначально банки называли оптимистичную оценку в $120 млрд.

В первый день торгов котировки Uber обвалились на 20%. Главной проблемой аналитики называли убыточность Uber. После этого стоимость акций сервиса начала медленно подниматься, но к первоначальным $45 не вернулись до сих пор.

Крупнейшими акционерами Uber, согласно информации Bloomberg, на данный момент являются SoftBank (12,8%) и Benchmark Capital (8,66%). Капитализация компании на Нью-Йоркской бирже — $64,5 млрд.

В первом квартале 2020 года общие поступления от заказов Uber Technologies составили $15,8 млрд, что на 8% выше, чем за тот же период прошлого года. Чистый убыток компании равнялся $2,9 млрд, что почти в три раза выше, чем год назад.