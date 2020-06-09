Нацбанк начал продавать сувенирные банкноты номиналом 1000 гривен из чистого серебра. ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) 4 июня продал все выставленные на аукционы сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в ходе аукциона 40 таких банкнот были проданы за 447 тыс. грн, передает БизнесЦензор.

Аукционы по их продаже состоялись на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ". На первом аукционе Нацбанк продал 20 отдельных лотов по одной серебряной банкноте с сертификатами №1 и №20 в каждом лоте, во втором – 10 отдельных лотов по две банкноты в каждом.

Как сообщалось, сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, в чистоте – не менее 124,4 г размером 133 х 66 х 1,35 мм. Тираж – 300 штук. Банкнота украшена голограммой.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владимира Вернадского – выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне изображено здание Президиума Национальной академии наук Украины.