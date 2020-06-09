Австрийский Raiffeisen Bank перенес разработку цифровых сервисов в Украину

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG решила перенести разработку своего сервиса цифровой банкинга в Украину.

По данным австрийской газеты Der Standard, сокращение IT-персонала банка в Австрии началось еще в прошлом году, когда уволили около 50 человек, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Разработчики программного обеспечения (IТ были разделены на 30 небольших, гибких групп) уже некоторое время работают над соответствующими приложениями под общим названием Digital Banking Engine. Команда в Вене включала 45 человек, 33 из которых, по словам пресс-секретаря RBI, были внутренними работниками, остальные – внешними. Однако в конце мая проект был перенесен в Украину", – пишет издание.

IТ-персонал RBI был проинформирован о переносе этих работ в Украину 25 мая. Разработку "двигателя цифрового банкинга" поручено украинскому стартапу Edenlab.

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Как отмечает издание, членом правления RBI, ответственным за сферу розничного банковского бизнеса, является украинец Андрей Степаненко.

В свою очередь в пресс-службе RBI пояснили, что в Украине есть высококвалифицированная команда, и проект "будет находиться у 100-процентной дочки RBI". В то же время пресс-секретарь австрийской банковской группы не стала комментировать, покупает ли RBI украинский Edenlab.