Экономика Евросоюза показала рекордное падение в первом квартале

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2020 года сократилась на 3,6% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Предварительные данные указывали на более значительное сокращение ВВП - на 3,8%. Тем не менее, это самый резкий спад за всю историю наблюдений с 1995 года.

В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 3,1%, значение показателя было также пересмотрено с предварительного значения на уровне 3,2%. Это максимальное падение с третьего квартала 2009 года.

Эксперты не ожидали пересмотра обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

В четвертом квартале 2019 года экономика еврозоны выросла на 0,1% относительно предыдущего квартала и на 1% в годовом выражении.

Потребительские расходы в еврозоне в январе-марте упали на 4,7% в поквартальном выражении и на 3,9% в годовом. Государственные расходы сократились на 0,4% относительно предыдущего квартала и выросли на 1% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Объем экспорта из еврозоны снизился на 4,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 3,5% в годовом выражении. Импорт уменьшился на 3,6% и на 0,8% соответственно.

Падение ВВП в первом квартале отражает негативное влияние ограничительных мер, которые начали повсеместно вводиться в регионе с середины марта для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

ВВП 27 государств Евросоюза в январе-марте сократился в поквартальном выражении на 3,2% по сравнению с ростом на 0,1% в предыдущем квартале. Спад в годовом выражении составил 2,6% против роста на 1,2%.

Падение ВВП Евросоюза относительно предыдущего квартала также стало сильнейшим за всю историю наблюдений, а в годовом выражении - с третьего квартала 2009 года.

Среди крупнейших экономик блока Франция, Испания и Италия продемонстрировали рекордные темпы сокращения, а падение ВВП Германии было максимальным с 2009 года. При этом Германия, Франция и Италия вступили в состояние рецессии.

ВВП Германии в первом квартале снизился на 2,2% относительно четвертого квартала 2019 года и на 2,3% в годовом выражении, ВВП Франции упал на 5,3% в квартальном выражении и на 5% по сравнению с первым кварталом 2019 года, ВВП Испании снизился на 5,2% относительно предыдущего квартала и на 4,1% в годовом выражении, ВВП Италии сократился на 5,3% в квартальном выражении и на 5,4% в годовом.

В отчете, опубликованном во вторник, также приведены данные о динамике занятости в еврозоне в первом квартале. Число занятых в январе-марте снизилось на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и выросло на 0,4% в годовом выражении. Падение числа занятых в квартальном выражении зафиксировано впервые со второго квартала 2013 года.